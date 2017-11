Mandat d'arrêt lancé à l'encontre de Puigdemont selon son avocat

Une juge espagnole a lancé un mandat d'arrêt européen à l'encontre du président catalan destitué par Madrid, Carles Puigdemont, a déclaré son avocat belge à la télévision flamande jeudi.

«Mon client vient de me dire que (le mandat d'arrêt) a été émis à l'encontre du président et de quatre ministres qui se trouvent en Belgique», a déclaré Me Paul Bekaert à la chaîne VRT. «Cela signifie dans la pratique que la justice espagnole va maintenant envoyer une demande d'extradition au parquet fédéral de Bruxelles», a-t-il ajouté.

Interrogé sur le point de savoir si Carles Puigdemont allait rester en Belgique, l'avocat a répondu: «Bien entendu. Il s'est engagé à coopérer pleinement avec les autorités belges».

Une fois la demande d'extradition transmise à la justice belge, celle-ci aurait 60 jours pour étudier le dossier.

Au cas où sa demande d'extradition serait approuvée par un juge belge, M. Puigdemont fera appel, a ajouté Me Bekaert.

Une juge d'instruction espagnole a placé jeudi en détention provisoire huit membres du gouvernement catalan, destitués pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne, déclenchant des manifestations dans cette région.

Dans un court message diffusé par la télévision régionale catalane, M. Puigdemont a «exigé la libération» de ses collègues incarcérés, affirmant que la décision de la justice n'était «plus une affaire interne espagnole» et que la communauté internationale devait «se rendre compte du danger» qu'elle constituait.

Carles Puigdemont avait présenté mercredi comme une tactique concertée la répartition de son gouvernement entre l'Espagne et la Belgique: certains iraient à Madrid «dénoncer la volonté de la justice espagnole de poursuivre des idées politiques», les autres resteraient à Bruxelles «pour dénoncer devant la communauté internationale ce procès politique», avait-il expliqué dans un communiqué émis au nom du «gouvernement légitime» de Catalogne.