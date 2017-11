Au lendemain de l’allocution de Peter Simons et du député Amir Khadir réclamant du gouvernement Couillard qu’il perçoive les taxes et impôts des géants numériques présents au Québec, l’idée continue de faire jaser.

L’industrie du commerce de détail affirme ne pas être en mesure de faire compétition à ses joueurs étrangers et que c’est l’économie entière qui risque d’être touchée.

«Notre argent sort du Québec et du Canada et là on dit : faites quelque chose, parce que nos détaillants n’ont pas la possibilité de compétitionner avec ces gens-là. [...] Le débat, maintenant, transcende les partis politiques. C’est un débat de société et ce n’est pas seulement le commerce de détail, c’est toute l’économie», affirme le PDG du Conseil québécois du commerce de détail, Léopold Turgeon.

«C’est inéquitable parce que les entreprises étrangères n’ont pas l’obligation de charger les taxes et la douane, donc c’est impossible de pouvoir passer à travers ces choses-là. Ça pourrait être catastrophique. [...] On veut juste les mêmes règles du jeu», poursuit M. Turgeon, expliquant que pour «une partie des consommateurs», c’est «seulement» le prix qui importe.

Le professeur en marketing Jacques Nantel partage la même opinion, parlant même d’une «hémorragie».

«C’est important de soulever le débat et c’est important de s’y pencher rapidement parce qu’on ne parle pas d’une petite fuite, on parle d’une hémorragie. Le commerce électronique est en croissance. Au moment où on se parle, 10% de ce que vous et moi allons acheter à Noël va passer par le web. Le problème c’est que la moitié de ce 10% va être acheté sur des sites américains, pour la plupart. C’est du commerce que nos détaillants perdent», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.