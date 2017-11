Peine minimale pour un multirécidiviste de l'alcool au volant

Malgré le fait qu’il soit «abstinent depuis plus de deux ans» et qu’il ait présenté à la cour un rapport présentenciel «plus que positif», un multirécidiviste en matière d’ivresse au volant a été condamné à la peine minimale de quatre mois de détention.

Pierre-Luc Fraser, âgé de 29 ans, savait très bien, jeudi matin, lorsqu’il s’est présenté au palais de justice de Québec, qu’il allait devoir, comme son avocat, Me Sébastien Saint-Laurent, l’a dit, «passer à la caisse» pour les gestes qu’il a posés en mai 2015.

L’avant-dernier jour de ce mois, Fraser était sorti de détention depuis quelques semaines à peine pour conduite avec les capacités affaiblies lorsque les policiers l’ont vu au volant d’une voiture, alors qu’il lui était interdit de conduire.

Pierre-Luc Fraser a été condamné à une peine de quatre mois de détention pour conduite avec les facultés affaiblies, conduite durant interdiction, conduite dangereuse et fuite des policiers le 30 mai 2015.

Fuite

Refusant de s’immobiliser, l’homme a alors pris la fuite en empruntant l’une des bretelles menant à l’autoroute de la Capitale en direction ouest.

«Dans sa conduite dangereuse, il a percuté le terre-plein central, puis un muret de ciment amovible. Par la suite, il est entré en collision avec une remorque pour finir sa course dans un muret de béton», a brièvement rappelé le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Christian Gauthier.

Même si de la fumée sortait du capot de sa voiture, Fraser a continué de vouloir fuir, sans succès. Amené au poste de police, son taux d’alcoolémie a alors révélé la présence de 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Thérapie fermée

Deux ans plus tard et après avoir suivi une thérapie fermée de cinq mois, l’accusé s’est dit «changé», mais surtout «abstinent» depuis les événements.

«Mon client reconnaît ses torts et se dit honteux d’avoir placé la vie d’autrui en danger», a ajouté Me Saint-Laurent avant que la juge Réna Émond condamne l’accusé.

Interdiction de conduire

En plus de la période de détention, Fraser ne pourra pas conduire de véhicule pendant trois ans et il devra respecter une période de probation assortie d’un suivi.