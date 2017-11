Perron «revenait souvent à la charge» - la mère de deux fillettes

La mère de deux jeunes filles de Sherbrooke qui pratiquaient le cheerleading a confié jeudi à TVA Nouvelles avoir fait un signalement aux policiers concernant Sébastien Perron à la fin du mois d’août.

C'est à ce moment que l'enquête concernant Perron s’est amorcée. À 37 ans, l'accusé était un athlète du club ImpAkt Cheerleading de Sherbrooke, une organisation sportive civile qui regroupe des enfants, des adolescents et des adultes.

Le club loue des locaux au Séminaire de Sherbrooke. C'est là que les deux filles de cette femme allaient s'entraîner le vendredi soir dans le cadre d'activités libres. Curieusement, Perron s'y trouvait aussi chaque vendredi.

«Il est allé voir mes filles qui faisaient du trampoline pour leur demander si elles voulaient faire des pyramides. Elles lui ont répondu plus tard, mais il revenait souvent à la charge. Quand elles m'ont raconté cela et qu'en plus, elles m'ont montré des messages Facebook qu'il leur envoyait à elles et d'autres fillettes du club leur demandant si elles allaient pratiquer le vendredi, ça m'a allumé une lumière. Quand elles m'ont confié en plus qu'il faisait "J'aime" sur les photos des fillettes, je me suis dit que quelque chose ne [tournait] pas rond», a témoigné la mère.

La femme dit avoir contacté les policiers qui ont tout de suite trouvé cela douteux, selon elle.

Le suspect, bénévole à ses heures, n'avait aucune responsabilité qui aurait pu le placer en position d'autorité auprès des fillettes.

D'ailleurs, les crimes qui lui sont reprochés à l'endroit d'une jeune fille de moins de 14 ans seraient survenus à l'extérieur du cadre des activités du club.

D'autres confidences de ses filles ont amené la mère à penser qu'il avait probablement fait une victime. «Elles m'ont révélé qu'une amie avait cessé de fréquenter le club parce qu'elle n'aimait plus y aller quand il s'y trouvait. Je leur ai demandé de la questionner et de la mettre en confiance pour lui faire comprendre que s'il avait posé des gestes qu'elle n'aimait pas, qu'il était important qu'elle en parle. Je suis contente qu'elle se soit décidée à le faire, j'espère que ça va la libérer de son fardeau.»

Sébastien Perron est accusé de leurre informatique et de contacts sexuels. Le suspect de 37 ans est sans antécédents judiciaires. Son dossier reviendra devant le Tribunal le 14 décembre.