Rappel de doigts de poulet

L’entreprise Maple Leaf Foods a dû procéder au rappel de son produit de languettes de poitrine de poulet en raison de la présence possible de la bactérie Staphylococcus a indiqué, mercredi, l’Agence canadienne d’inspections des aliments (ACIA).

À la suite d’une plainte d’un consommateur qui a senti des symptômes anormaux comme des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la fièvre, après avoir mangé le produit, l’ACIA a ouvert une enquête sur la salubrité des aliments et pourrait procéder à d’autres rappels.

Dans des cas plus graves, la toxine de la bactérie Staphylococcus peut causer des maux de tête, de douleurs musculaires et des variations du pouls et de la tension artérielle.

Le rappel touche les boîtes de 840 g possédant le code meilleur avant 2018 Se 29 et le CUP 0 63100 03089 6.