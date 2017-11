Six victimes «piégées» par le fentanyl dans la région de Québec

Consommatrices régulières de drogue, les six personnes qui ont été victimes du fentanyl dans la grande région de Québec depuis 2015 ont néanmoins «été piégées» par cette drogue insidieuse.

C’est ce que révèlent les rapports du coroner, dont «Le Journal de Québec» a obtenu copie et qui permettent de comprendre pour la première fois comment et pourquoi ces six personnes sont décédées. En état de veille constante depuis l’étude épidémiologique lancée à l’été 2015 par la sécurité publique dans la Capitale-Nationale, les autorités font un suivi serré des cas de surdose afin de déterminer si le fentanyl en est la cause.

Le 30 juin 2015, la saisie surprenante par le SPVQ de fentanyl de contrefaçon en comprimé bleu, avec la mention A215, avait entraîné un «appel à la vigilance» de la part de la santé publique. «À Québec, c’était quelque chose de complètement nouveau le fentanyl de contrefaçon sur le marché noir», rappelle la Dre Nathanaëlle Thériault, médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

Deux ans plus tard, les autorités sont maintenant convaincues qu’il y a un lien direct entre ces comprimés bleus et quatre décès. «Pour l’année 2015, c’était vraiment les comprimés, les quatre cas», affirme la docteure.

Deux cas de plus

Ces quatre cas étaient survenus entre avril et octobre 2015, mais deux autres cas se sont ajoutés par la suite. Celui de Jean-François Bellemare, un ex-militaire, dont le décès est survenu la veille d’un placement prévu en maison de thérapie, ainsi que celui de Jérôme Gonthier, à Saint-Georges de Beauce.

Le premier cas répertorié, celui de Mélanie Duclos, une préposée aux bénéficiaires de 35 ans, a particulièrement inquiété les autorités. Le rapport toxicologique a révélé qu’elle avait six fois la dose létale de fentanyl dans le corps. «Elle a été piégée par le fentanyl», affirme aujourd’hui sa mère, Odile Verreault.

«Avec le fentanyl, malheureusement, c’est facile de dépasser la dose étant donné que c’est extrêmement toxique. Ça prend quelques grains de sel de trop pour une surdose», explique la Dre Thériault.

Dix nouveaux cas à l’étude

Dix cas de surdoses mortelles sont à l’étude pour 2017, dont trois jugés «plus probables», confirme la Dre Thériault. En septembre seulement, cinq cas ont été rapportés, bien que les analyses prennent plusieurs semaines avant de confirmer l’hypothèse de surdose au fentanyl.

Si une enquête épidémiologique est présentement en cours à Montréal, à Québec les autorités estiment que la crise initiale est passée.

«Mais on est conscient que c’est un marché très dynamique qui évolue rapidement, dit la Dre Thériault. Il y a de plus en plus de drogues qui peuvent être contaminées par des petites quantités de fentanyl.»

Une quantité six fois plus puissante que la dose létale

Blessée au dos, Mélanie Duclos était une grande consommatrice de médicaments lorsqu’elle a fait l’erreur de se procurer de la «morphine» dans la rue pour soulager une hernie.

En terminant son quart de travail dans un foyer pour personnes âgées vers minuit, le 27 avril 2015, la femme de 35 ans aurait décidé d’acheter des comprimés de morphine dans la rue, selon le rapport du coroner. «Mme Duclos était connue pour prendre beaucoup de médicaments tant pour ses douleurs que pour dormir ou même rester éveillée», a écrit le coroner Pierre Brochu.

Selon sa mère, une hernie faisait effectivement beaucoup souffrir sa fille qui souhaitait tout de même rester active malgré la douleur. «Elle aimait travailler, mais elle disait qu’elle avait toujours mal dans le dos», a raconté Odile Verreault.

Dose mortelle

Or, le ou les comprimés que Mélanie Duclos a pris le soir de sa mort comprenaient une dose mortelle de fentanyl. Selon l’examen toxicologique, Mélanie avait 37 nanomoles par litre dans le corps, alors que la dose mortelle est de seulement six nanomoles par litre, six fois moins.

La victime a été retrouvée morte sur la toilette après être rentrée «précipitamment» chez elle. «Elle marquait sur son Facebook de ne pas toucher à certaines drogues qui tuent», raconte sa mère, convaincue que sa fille «ne savait pas qu’elle prenait du fentanyl».

Malgré les conclusions du rapport du coroner, la mère de Mélanie se questionne toujours sur les circonstances du décès de sa fille. «Je n’ai pas toute la lumière», lance-t-elle, amère.