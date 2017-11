À trois jours du scrutin, les candidats à la mairie de Laval y sont allés d'un tir groupé contre le maire sortant Marc Demers.

TVA Nouvelles a rencontré les quatre candidats principaux qui ne mâchent pas leurs mots à l’endroit du maire sortant Marc Demers.

«Il n'y a pas d'amour avec le maire! Ça n'a pas été le grand amour», explique le candidat d’Action Laval Jean-Claude Gobé qui a terminé deuxième en 2013.

Il reproche à son rival d'être trop absent, trop loin de la population, allant même jusqu'à dire qu'il comprend que certains puissent s'ennuyer de Gilles Vaillancourt.

«Ils disent que dans le temps de Vaillancourt, c'était un voleur, mais, au moins, ils s'occupaient de nous autres et la Ville marchait. Mais ce que j'ai compris, c'est que, maintenant, on ne s'occupe plus de nous autres et la Ville ne marche pas», raconte Gobé.

De son côté, le maire sortant Marc Demers défend son bilan. Il lance ce message à ceux, comme Jean-Claude Gobé, qui promettent de geler les taxes.

«Ils sont dénudés d'arguments (...) Un gel de taxes pour quatre ans, ça serait la catastrophe qui mettrait en péril la meilleure cote de crédit au Québec», défend-il.

Pour le candidat du parti Laval, Michel Trottier, «il manque du leadership, de la vision à la Ville de Laval». Michel Trottier est actuellement conseiller indépendant. Il brigue la mairie pour la première fois.

«Nous, on veut implanter des conseils de quartiers, avec budgets participatifs. Au niveau de la mobilité, on va fournir la passe d'autobus aux étudiants», affirme-t-il.

Mère de deux enfants, Sonia Baudelot se présente elle aussi à la mairie pour la première fois. «La Ville devenait de plus en plus laissée à elle-même», raconte-t-elle.

«Nos taxes sont augmentées. Le déneigement n'a pas été fait. Et des dépenses inutiles ont été faites. Et les problèmes qu'on a aussi avec nos employés de la Ville», remarque-t-elle.

La campagne électorale a également été mouvementée par moments en raison de la présence des cols bleus de Laval, qui ont manifesté leur mécontentement, eux qui sont sans contrat de travail depuis janvier 2016.