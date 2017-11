Un aspirant à la mairie transportera des électeurs

Un candidat à la mairie de Shannon s’improvisera chauffeur, dimanche, pour faire sortir le vote.

Martin Comeau, qui fait la lutte au maire sortant Clive Kiley et au candidat de Démocratie Shannon, Mike-James Noonan, a choisi de proposer ses services de chauffeur avec sa propre voiture toute la journée du scrutin.

«On nous demande dans les médias de sortir le vote... À ce moment-là, on va le sortir le vote !» lance-t-il.

Le candidat prévoit afficher son numéro de cellulaire sur la page Facebook qui promeut sa candidature. Lui et son gendre se partageront le volant au cours de la journée. «On va aller chercher les personnes, on va les amener voter et on va les ramener chez elles ensuite», explique-t-il.

Pas interdit... mais attention

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet-elle aux candidats d’effectuer eux-mêmes du transport d’électeurs, le jour du vote ?

Après avoir été questionné, le président d’élection de Shannon, Sylvain Déry, a avisé par courriel tous les candidats à la mairie que la Loi ne l’interdit pas, mais les a invités «à la plus grande prudence» lors du transport d’électeurs.

«Aucune publicité sur les véhicules ou à l’intérieur des véhicules n’est autorisée, ce qui comprend les vêtements et les objets promotionnels», a averti le président d’élection.

Ce dernier a aussi rappelé qu’il est interdit de se livrer à du « errage de mains» sur le site de votation, soit à l’intérieur de l’école Alexander-Wolff et sur les terrains de l’établissement.

«Vous devrez donc vous diriger sur la voie publique, toujours sans aucune publicité visible», a-t-il écrit.

«Parfait, c’est exactement ce que je vais faire», a répondu Martin Comeau.

Le taux de participation lors du vote par anticipation dimanche dernier à Shannon a été de 13,17 %.

Il s’agit de près du tiers du taux de participation total aux élections de 2013, qui avait été de 46 %.