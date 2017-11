Un nouvel acteur soutient avoir été agressé par Kevin Spacey

La vedette hollywoodienne en disgrâce Kevin Spacey a fait l'objet de nouvelles allégations d'abus sexuels jeudi dans la presse américaine, un acteur l'accusant, sous couvert d'anonymat, d'avoir tenté de le violer lorsqu'il n'avait que 15 ans.

Dans un très long entretien au site internet Vulture, ce comédien décrit comment, à l'âge de 12 ans, il a rencontré Kevin Spacey lors d'un stage de théâtre.

Il est retombé sur lui par hasard lors du festival de théâtre new-yorkais Shakespeare in the Park en 1983 et a entamé une relation sexuelle suivie avec lui. Il avait alors 14 ans et l'acteur américain dix ans de plus.

Cette relation intime s'est terminée un an plus tard à la suite d'un incident au cours duquel le comédien aurait tenté de le violer.

Spacey, qui a obtenu deux Oscars, se trouve déjà dans la tourmente, notamment après les révélations de l'acteur Anthony Rapp, 46 ans, qui l'a accusé d'avoir tenté de l'agresser sexuellement alors qu'il avait seulement 14 ans.

Kevin Spacey a réagi en s'excusant pour des actes dont il dit ne pas se souvenir, avouant dans le même temps être homosexuel.