WSP étend ses racines en Amérique latine

La firme québécoise de génie-conseil WSP prend de l’expansion en Amérique latine avec l’achat de l’entreprise colombienne Consultoría Colombiana S.A (ConCol).

Cette compagnie compte un millier d’employés, non seulement en Colombie, mais aussi au Pérou, au Chili, au Panama et au Mexique où elle possède des bureaux.

ConCol détient «une expertise reconnue dans les domaines de l'énergie, du transport, du pétrole et gaz, de l'environnement ainsi que dans la gestion de projets», selon WSP. «L'acquisition de ConCol, financée par nos fonds disponibles et par nos facilités de crédit, renforcera notre présence en Amérique latine tout particulièrement dans les domaines du transport et de l'énergie, des marchés où ConCol est particulièrement active. Notre effectif dans cette région se chiffrera désormais à environ 2 500 employés», a mentionné Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP.

L’entreprise montréalaise compte sur le dynamisme des économies latino-américaines pour croître.

«À mesure que les données économiques positives provenant du marché latino-américain continuent d'émerger, nous sommes convaincus que cette transaction corroborera notre objectif de devenir un acteur de premier plan dans chaque région et secteur où nous nous implantons», a ajouté M. L'Heureux.

WSP n’a pas dévoilé le montant de cette transaction.