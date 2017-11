Apple et les services propulsent Wall Street à des records

La Bourse de New York a clôturé à des sommets vendredi, soutenue par l'activité dans les services et la forte progression d'Apple: le Dow Jones (+0,10%) le Nasdaq (+0,74%) et le S&P 500 (+0,31%) ont terminé à des niveaux records.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 22,93 points, à 23 539,19 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 49,49 points à 6764,44 points,

L'indice élargi S&P 500 a grimpé de 7,99 points à 2587,84 points.

À Toronto, l’indice vedette S&P TSX a légèrement augmenté de 5,17 points pour terminer la semaine à 16 020,16 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 0,44%, le Nasdaq 0,94% et le S&P 500 0,26%, les trois indices ayant été soutenus par de nombreux résultats d'entreprises au-dessus des attentes et par la présentation de la réforme fiscale par les républicains au Congrès.

Vendredi, la place new-yorkaise a été stimulée par l'activité dans les services aux États-Unis, qui a progressé en octobre pour s'établir à 60,1%, son plus haut niveau depuis 2008, selon l'indice des directeurs d'achats publié vendredi par l'association professionnelle ISM, contredisant les prévisions des analystes.

«C'est un chiffre extrêmement positif quand on sait que plus de 70% de l'économie américaine est dans les services», a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Cette donnée «s'inscrit dans la lignée des statistiques récentes. Lorsque vous observez les indices manufacturiers, les créations d'emplois, la production industrielle... L'idée générale est que la croissance est solide et qu'elle soutient les indices», a analysé Art Hogan de Wunderlich Securities.

Wall Street a également été poussée vers des sommets par la publication des résultats financiers d'Apple, véritable «blockbuster» selon M. Hogan.

«Ces chiffres viennent après la série de résultats phénoménaux des «Fang» (Facebook, Amazon, Netflix, Google, dont la maison-mère est Alphabet) qui bénéficient d'une croissance solide sur l'ensemble de la planète», a réagi M. Volokhine.

La capitalisation boursière d'Apple, la première au monde, a même dépassé à l'ouverture le seuil des 900 milliards de dollars avant de refluer.

Ce résultat a fait avancer les valeurs technologiques au sein du S&P 500 de 0,85%, soit la plus forte hausse sectorielle de l'indice.

Par ailleurs, bien qu'il ait été en dessous des attentes en matière de créations nettes d'emplois en raison des ouragans, le rapport mensuel du département du Travail a montré un recul du chômage en octobre à 4,1%, soit au plus bas depuis 17 ans.