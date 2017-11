Cinq sites web pour trouver les meilleures aubaines

À l’approche du «vendredi fou» et du temps des fêtes, nous sommes déjà bombardés de publicités et de circulaires. Comment distinguer les bonnes aubaines ? Difficile de savoir où donner de la tête.

Afin de mieux planifier vos achats au quotidien, l’émission Le Québec Matin a recensé les bonnes adresses pour dénicher les meilleures offres.

Redflagdeals.com: Le plus important site de chasse aux aubaines au Canada. Vous trouverez des forums de discussions, où les utilisateurs publient les meilleures aubaines et discutent de la qualité des produits. De l’achat d’un électroménager à celui des vêtements, on y trouve des centaines de nouvelles offres chaque jour.

Bargainmoose.ca: Une autre ressource incontournable. Il s’agit d’un portail pour trouver les détaillants qui offrent les meilleurs prix sur une variété de produits, et ce aux quatre coins du pays.

Shopbot.ca: Un autre site qu’il vaut la peine de parcourir lorsque l’on traque le prix le plus avantageux. Reconnu pour son comparateur de prix, le site trouve en une fraction de seconde les meilleures offres pour le produit recherché.

Vouchercodes.ca: Un portail qui offre des milliers de coupons-rabais en ligne. Avant d'acheter un article sur le web, vérifiez si un rabais supplémentaire peut s'appliquer. Vous serez peut-être surpris par un code promotionnel de 20% ou une livraison gratuite par exemple !

Circulaires.com: Un portail efficace pour consulter les circulaires de la semaine. Vous pourrez cibler vos recherches et mieux planifier vos achats en ligne, à l'épicerie ou au centre d'achats.

En consultant ces sites web, demeurez vigilants. Lorsque vous repérez le mot «sponsored», ou «commandité», comprenez que des commerçants payent les sites pour faire la promotion de leur offre. Ces aubaines pourraient être moins alléchantes et méritent qu’on les examine attentivement.

L’Astuce du Québec Matin est un segment hebdomadaire qui porte sur la consommation. L’équipe sollicite l’aide du public pour partager des expériences, des trucs et des astuces. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou via courriel (pierre-olivier.zappa@tva.ca).