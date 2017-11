Club Med 4 saisons au Massif: un grand potentiel dans Charlevoix

Le grand patron du Club Med en Amérique du Nord, Xavier Mufraggi, était à Québec jeudi. «Le Journal de Québec» lui a posé quelques questions.

Pourquoi avoir choisi Charlevoix ?

C’est un lieu magnifique que l’on entend faire découvrir à tous nos clients de partout dans le monde. On choisit habituellement des lieux qui ont un fort potentiel de croissance. Et on s’attend à ce que notre venue dans Charlevoix devienne un catalyseur (immobilier, hôtellerie, tourisme, restauration, etc.). On se sent à l’aise au Québec avec nos partenaires pour prendre des risques.

Quelle clientèle pensez-vous attirer ?

Nos clients vont venir de partout. Mais essentiellement, on croit qu’en hiver, il sera possible d’attirer 60 % de touristes américains et 40 % d’Européens. À l’inverse, on entend attirer des touristes européens en période estivale. Il y a un fort potentiel pour nous de pouvoir compter sur un village situé à quelques heures des grands centres comme New York et Boston.

Comment le Club Med compte se démarquer de la compétition ?

On est le leader mondial des hôtels et des resorts à la montagne. La vision du Club Med, c’est un produit qui génère de l’expérience. Les gens veulent que tout soit préparé pour eux d’avance. Les gens vont venir ici et vont sortir du village. Chaque saison dévoilera les beautés de ce site naturel. On sera ouvert plus de 300 jours chaque année dans Charlevoix. Le Club Med est en pleine croissance dans le monde. On va ouvrir 15 villages d’ici 2019.