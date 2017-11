«J'ai harcelé des femmes», admet Alec Baldwin

Alors qu'une vague d'accusations et d'allégations de harcèlement sexuel déferle sur Hollywood, Alec Baldwin fait son mea culpa et demande que soit modifiée la façon dont les femmes sont traitées.

Jeudi, lors d'une soirée consacrée en son honneur au musée Paley Center for Media situé à New York, l'acteur de 59 ans a profité d'une discussion avec Steve Higgins, producteur et auteur de «Saturday Night Live», pour confier s'être déjà mal comporté envers les femmes, sans toutefois dévoiler de noms.

«J'ai assurément traité des femmes d'une manière très sexiste. J'en ai intimidées, négligées, sous-estimées. Mais pas en règle générale, a-t-il avoué, rapporte le ¨Hollywood Reporter¨. De temps en temps, j'ai fait ce que font beaucoup d'hommes, c'est-à-dire ne pas traiter les femmes de la même façon que les hommes. Je suis issu d'une génération qui ne traite pas bien les femmes et j'aimerais que cela change. J'aimerais vraiment que cela change.»

Selon Alec Baldwin, bien que ce qui secoue actuellement son industrie a de fâcheuses répercussions, il est temps que les choses évoluent aussi ailleurs.

«Je crois que c'est important pour nous de rendre de notre environnement de travail et tout ce qui se trouve autour non seulement plus confortables, justes et appropriés, mais aussi productifs. Je crois qu'une bonne partie du problème avec lequel nous négocions fait mal à notre industrie. Cela la rend moins productive.»

L'Américain dit également avoir entendu des choses à Hollywood, sans toutefois savoir, à l'époque, quel impact elles pourraient avoir.

«Je savais certaines choses, qu'il y avait des rumeurs concernant certaines personnes, mais je n'en avais pas nécessairement mesuré la portée, comme quand j'entends ces centaines et ces centaines de femmes qui se plaignent. Ça m'a ouvert les yeux.»