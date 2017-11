La technologie de plus en plus présente au quotidien

Plus de 200 personnes attendaient avec impatience la mise en vente du iPhone X vendredi à Montréal. Un nouveau téléphone plus intelligent et pourvu d’une technologie toujours plus avancée, dit-on. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg.

«Maintenant, avec Google, on peut faire le "tracking" de toutes vos activités. On peut donc savoir si vous avez un annonceur qui paie pour une page de publicité pour vendre sa voiture, ce qu'il va faire maintenant, c'est payer en proportion du nombre de personnes qui ont visité le concessionnaire», a expliqué le professeur de stratégie des affaires à l'École de technologie supérieure (ÉTS), Vincent Sabourin.

Et les résidences seront de plus en plus intelligentes, alors que la plupart des électroménagers, à commencer par le réfrigérateur, pourront faciliter la vie des gens et les aider dans leur quotidien.

«Un frigo pourra vous dire si vous devez manger votre steak aujourd'hui ou attendre jusqu'à demain. Un lave-vaisselle intelligent, vous avez un tuyau d'arrosage, vous allez pouvoir climatiser votre maison, sortir le chien, partir le lave-vaisselle, voir si votre adolescent joue ou non aux jeux vidéo», a souligné M. Sabourin.

Les applications technologiques se multiplient aussi dans le domaine de la santé et dans les transports. Plusieurs centaines d'usines à travers le monde ont recours pour leur part à l'intelligence artificielle.

D'ici trois ans, le marché est évalué à 1700 milliards $ pour l'économie du Québec.

«Les entreprises qui fonctionnent bien, mais qui ne décident pas de suivre l'évolution technologique à tous les niveaux vont se retrouver inévitablement, dans un avenir rapproché, en retard», a lancé le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, Robert Poëti.

D'ici 2020, jusqu’à 30 milliards d'objets connectés seront actifs, de quoi révolutionner la vie de tout un chacun.