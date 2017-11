Le Méga Parc transformé en méga chantier de construction

La fébrilité règne dans l’aile sud des Galeries de la Capitale où des dizaines d’ouvriers travaillent jour et nuit pour livrer dans un peu plus d’un an le tout nouveau parc d’attractions du centre commercial.

Deux mois après l’ouverture du chantier, seuls quelques vestiges témoignent encore de l’ancien Méga Parc. L’immense espace de 86 000 pieds carrés a été dépouillé de ses manèges et envahi par les pelles mécaniques et les excavatrices qui s’affairent à retirer la pyrite des fondations du bâtiment.

Seuls les rails des montagnes russes, l’un des rares manèges à survivre à la métamorphose, sont toujours présents. Le train, pour sa part, a été confié, comme trois autres attractions, à des équipes du Carnaval de Québec chargées d’en revoir l’esthétique dans l’esprit de la nouvelle thématique «rétrofuturiste», inspirée des machines à vapeur de la période industrielle et de la littérature fantastique.

«Je pense que le premier mot qui va sortir, ça va être wow ! [...] Ça va attirer toute la famille, du plus jeune jusqu’aux adultes», prédit le directeur adjoint du Méga Parc, Sean Sauvé, qui a offert une visite des lieux au «Journal de Québec».

L’aménagement d’un mur pour isoler le centre commercial du chantier a permis d’accélérer les travaux, qui peuvent maintenant se faire de jour comme de nuit. «On a une avance de quelques semaines», se réjouit M. Sauvé.

Des nouveautés

Sur les 18 attractions que comptera le futur parc d’attractions, 14 seront des nouveautés que le Méga Parc s’est procurées, notamment aux États-Unis et en Europe. À l’instar des montagnes russes, le carrousel, le G Force et les avions connaîtront une seconde vie.

Mais la grande fierté du Méga Parc, c’est cette immense grande roue sans rayons, une première en Amérique du Nord et la deuxième du genre au monde, selon le promoteur. Elle occupera toute la largeur du parc, au centre.

Pour souligner cette nouveauté, le Méga Parc a imaginé une attraction qui passera directement au sein de la grande roue, mentionne Sean Sauvé sans dévoiler plus de détails.

Autre exclusivité, le sentier de patinage intérieur de 230 mètres sera le plus long au Canada. Le gain d’espace par rapport à l’ancienne patinoire permettra d’aménager une place centrale et une scène. La nouvelle disposition donnera une impression de grandeur aux visiteurs, croit M. Sauvé.

Les manèges devraient faire leur entrée dans l’enceinte à partir de juin 2018.

Du Temps de qualité

Les nouvelles acquisitions des Galeries de la Capitale offriront plusieurs niveaux d’adrénaline pour satisfaire les clientèles, selon le gestionnaire, qui veut en outre permettre aux familles de passer du temps de qualité. «Certains manèges ne seront pas réservés aux enfants et les parents pourront entrer et passer du temps avec eux, c’est notre mentalité», explique M. Sauvé.

Le méga projet, estimé à 52 millions de dollars, doit être inauguré en décembre 2018. Le promoteur espère doubler l’achalandage de l’endroit. En attendant, un Méga Parc «éphémère» offre une dizaine d’attractions au premier étage.

LE NOUVEAU MÉGA PARC

• Ouverture prévue en décembre 2018

• 18 attractions

• 1re grande roue sans rayons en Amérique du Nord

• 52 millions $ en investissements

• 86 000 pieds carrés de superficie

• 230 mètres de sentier de patinage