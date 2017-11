Résultats en hausse pour Groupe TVA au troisième trimestre

Groupe TVA a annoncé vendredi une croissance de près de 60 % de son bénéfice d'exploitation ajusté pour le troisième trimestre, comparativement à la même période l’an dernier.

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre dernier, l’entreprise a rapporté un bénéfice d'exploitation ajusté de 32 millions $, en hausse de près de 12,2 millions ou 59,2 % comparativement au trimestre correspondant de l’an dernier.

«Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le troisième trimestre de notre exercice financier notamment pour le secteur télédiffusion et production, lequel a connu pour un quatrième trimestre consécutif une croissance de ses revenus publicitaires soit plus de 11 % pour l'ensemble du secteur comparativement au trimestre correspondant de 2016, a indiqué France Lauzière, présidente et chef de la direction de la société. Cette croissance a été réalisée malgré qu'au troisième trimestre de l'année 2016, TVA Sports avait diffusé les matchs de la Coupe du monde de hockey.»

Les revenus du dernier trimestre complété de Groupe TVA se sont élevés à 140,8 millions $, en hausse par rapport aux 131,6 millions $ réalisés un an plus tôt.

La filiale de Québecor Média a pu réduire sa perte nette attribuable aux actionnaires, qui est passée de 32,5 millions $ ou 75 cents par action l’an dernier à 15,3 millions $ soit 35 cents par action au troisième trimestre de l’exercice en cours.

En outre, les parts de marché totales de Groupe TVA ont crû de 3,1 parts atteignant 37,1 parts pour le troisième trimestre de cette année comparativement à 34,0 parts pour la même période l’an dernier.

«La chaîne LCN a réalisé un gain de 1,1 part atteignant 4,8 parts découlant, entre autres, de sa couverture exceptionnelle de l'ouragan Irma», a souligné Mme Lauzière. Le Réseau TVA a également augmenté ses parts de marché de 1,7 part pour atteindre 24,0 parts en plus d'avoir diffusé 7 des 10 émissions les plus regardées au Québec dont "La Voix Junior" avec un auditoire de plus de 1,8 million de téléspectateurs.»

Dans le secteur des magazines, l’entreprise a mentionné que «la baisse du bénéfice d'exploitation ajusté et la confirmation d'une tendance continue à la baisse des produits d'exploitation dans l'industrie des magazines, plus particulièrement des revenus publicitaires, ont amené la société à conclure qu'une charge de dépréciation non monétaire de l'écart d'acquisition et d'actifs incorporels de 42,4 millions $ était nécessaire».

Le bénéfice d'exploitation ajusté du secteur des services cinématographiques et audiovisuels s’est élevé à 9,8 millions $ en hausse de 6,1 millions $.