Trop d'instabilité pour lancer la phase 3

Le prix de l’aluminium a grimpé de façon significative en 2017 pour atteindre un niveau jamais vu depuis cinq ans. Il s'agit d'une nouvelle encourageante pour l’aluminerie Alouette de Sept-Îles, qui souhaite augmenter sa production sur la Côte-Nord.

Le président d'Alouette, Claude Boulanger, a toutefois indiqué qu’il y a encore trop d’instabilité sur le marché pour aller de l’avant avec la phase 3 du projet d'expansion de l'aluminerie.

Le prix de la tonne d’aluminium a augmenté de 500 $ en 2017 pour atteindre un niveau d’environ 2200 $, actuellement.

Depuis plusieurs années, les grands producteurs d’aluminium, dont le consortium Alouette à Sept-Îles, attendaient des prix plus élevés pour agrandir leurs usines.

Il existe encore de l’incertitude sur la stabilité du prix de l’aluminium. C’est pour cette raison que la situation actuelle ne permet pas à Alouette de démarrer sa phase 3, ce projet évalué entre 2 et 3 milliards $ qui feraient passer la production de 600 000 à 1 000 000 tonnes par année.

«Est-ce que le prix qu’on voit actuellement va monter, redescendre ou restera-t-il stable? On attend encore un peu pour voir comment ça va se passer», a répondu Claude Boulanger.

«C’est beaucoup relié à la Chine. La Chine réduit sa production pour des raisons environnementales. Par contre, on pense que la Chine peut démarrer d’autres usines. La Chine, c’est 55 % de la production mondiale, donc on n’est pas encore certain que c’est durable.»

En septembre 2015, Alouette a signé au nouveau contrat d’électricité avec le gouvernement du Québec, lequel est effectif de 2017 à 2029. L’étude de préfaisabilité a été réalisée en 2016.

Alouette investit 30 millions $ par année pour maintenir ses actifs à Sept-Îles et assurer la pérennité de l’usine inaugurée en 1992.