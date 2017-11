Une ligne de dénonciation mise en place dans l’industrie de la construction

Les travailleurs de la construction qui ont été victimes d’inconduites, de harcèlement ou d'intimidation à caractère sexuel peuvent maintenant dénoncer ces gestes à l’aide de la ligne Relais-construction, qui vient d’être mise en place par la Commission de la construction du Québec (CCQ) avec le soutien de l’industrie.

Le numéro de la ligne Relais-construction est le 1 844 374-4149.

Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), tous les acteurs de l’industrie font front commun pour «combattre avec vigueur les inconduites, le harcèlement et l'intimidation à caractère sexuel qui surviennent sur les chantiers et lieux de travail», a-t-on précisé vendredi, par communiqué, en mentionnant que les associations patronales, les syndicats et les organismes gouvernementaux soutiennent cette ligne de dénonciation.

En plus des personnes victimes de harcèlement ou d’inconduites sexuelles, les témoins de pareils actes sont invités à utiliser la ligne Relais-construction.

«Il ne doit y avoir aucune tolérance quant à des inconduites, du harcèlement ou de l'intimidation à caractère sexuel. Cette initiative s'ajoute à plusieurs autres du genre qui ont été mises de l'avant dans les derniers jours. Nous l'appuyons et nous sommes heureux de collaborer à sa mise en place», a dit François-William Simard, vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ.

«Aux victimes et témoins d'inconduites, de harcèlement et d'intimidation à caractère sexuel, entrepreneurs comme travailleurs, agissez et dénoncez! Avec la ligne Relais-Construction, le silence n'est pas de mise», a indiqué M. Simard.