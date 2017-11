Bois d'œuvre: les métallos s’inquiètent pour l’industrie forestière

Le Syndicat des métallos s’inquiète pour l’industrie forestière canadienne après que les États-Unis eurent confirmé cette semaine leur volonté d’imposer des droits définitifs de près de 21 % sur le bois d’œuvre exporté par le Canada.

«L'imposition de droits définitifs de 20,8 % en moyenne sur le bois d'œuvre canadien annoncée par le département du Commerce des États-Unis est totalement injustifiée et portera un coup fatal aux travailleurs canadiens et à notre industrie forestière si ces droits ne sont pas annulés», a dit samedi Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos, par communiqué, parlant d’une «mesure sans fondement et illégale».

Le Syndicat des métallos est inquiet du sort qui guette ses milliers de membres, notamment au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Alain Croteau, directeur québécois des Métallos, croit justement que le gouvernement Trudeau, «qui a indiqué qu'il envisageait les options possibles en vue de faire annuler les tarifs imposés par les États-Unis, se doit de prendre des mesures décisives».

«Idéalement, la meilleure solution pour les travailleurs des deux côtés de la frontière consisterait en un accord négocié sur le bois d'œuvre et la fin de l'imposition de droits injustes», selon M. Croteau.

«En l'absence de pareille solution, le Canada doit déclarer catégoriquement qu'il explorera toutes les voies possibles – notamment des recours auprès de l'ALENA et de l'Organisation mondiale du commerce – en vue de faire annuler ces droits qui sont injustifiés», a-t-il ajouté.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déjà dit que plusieurs options étaient envisagées à la suite de la décision du département du Commerce américain.

«Nous allons agir rapidement. Nous estimons que nous obtiendrons des résultats favorables à notre industrie, comme ce fut le cas dans le passé.»