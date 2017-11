Coderre attaque sur l'inexpérience, Plante déplore l'arrogance

Denis Coderre et Valérie Plante ont profité de leur ultime journée de campagne électorale samedi pour décocher une dernière flèche à leur opposant, l’un évoquant le manque d’expérience de son adversaire et l’autre, son arrogance.

Le maire sortant Denis Coderre a une fois de plus reproché à la chef de Projet Montréal ses «promesses brouillonnes».

«Nos opposants ont fait 474 promesses qu’ils n’ont pas l’intention de tenir», a-t-il déclaré devant l’hôtel de ville.

Valérie Plante a répliqué que le ton «méprisant» de son adversaire ne l’impressionnait pas.

«Au cours de la campagne, on a fait à peu près une sortie par jour, ce qui équivaut à 30 engagements. Et on a donné notre cadre financier, contrairement à lui», a-t-elle souligné lors d’une tournée des marchés de la ville.

En entrevue au Journal, Denis Coderre a refusé de dire s’il siégerait comme chef de l’opposition en cas de défaite. Il s’est contenté d’affirmer que «Mme Plante fera une excellente chef de l’opposition» et qu’elle allait «prendre de l’expérience».

«Pour ma part, bien sûr que je veux être la mairesse, mais si la population choisissait de faire autrement, j’accepterais le mandat de chef de l’opposition avec honneur, ce qui, clairement, n’est pas le cas pour Denis Coderre. Son ego passe en premier», a rétorqué Mme Plante.

Discours de victoire

Valérie Plante a dressé un bilan positif de sa campagne, alors que Denis Coderre a préféré attendre le résultat avant de se prononcer. «Si je gagne, ça va s’être passé comme je voulais», a-t-il lancé en rigolant.

Le maire sortant est plutôt revenu sur son mandat, considérant que son équipe et lui ont «livré la marchandise». «Montréal va mieux, ce n’est pas le temps de repartir à zéro», a insisté M. Coderre.

La chef de Projet Montréal a elle confié avoir rédigé un seul discours. «C’est un discours de victoire, mais avec deux finales différentes, a indiqué Mme Plante. Parce que peu importe ce qui arrive, c’est une victoire pour Projet Montréal d’avoir été si loin.»

Importance du vote

Ils ont rappelé l’importance de voter.

«On ne peut pas se permettre d’être dogmatique comme nos adversaires. Pour nous, la solution, c’est d’aller voter, et de voter massivement pour l’équipe Denis Coderre», a dit le maire sortant en rappelant les nombreux appuis qu’il a reçus ces derniers jours.

«Si tout le monde vote, je pense qu’on pourrait créer une belle surprise en ayant une première femme mairesse de Montréal», a pour sa part conclu Valérie Plante.

Ce qu'ils ont dit:

«Montréal va mieux, ce n’est pas le temps de repartir à zéro.» – Denis Coderre

«Je pense qu’on pourrait créer une belle surprise en ayant une première femme mairesse de Montréal.» – Valérie Plante