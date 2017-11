Denis Coderre mise sur son expérience pour gagner

Denis Coderre aime le rappeler dès qu’il en a l’occasion : il est en politique depuis 30 ans. Une façon pour lui de se démarquer de sa rivale, quasi-novice en la matière. Il se retrouve pourtant dans une lutte aussi serrée qu'inattendue. Mais loin de douter de sa victoire, il compte sur son expérience et son bilan pour obtenir des Montréalais un second mandat.

Les derniers sondages vous mettent au coude à coude avec Valérie Plante. Pensez-vous avoir sous-estimé votre adversaire ?

Le vrai sondage, c’est le 5 novembre [demain]. C’est ma 11e campagne électorale, il ne faut jamais rien tenir pour acquis et jamais sous-estimer qui que ce soit. J’ai trop de respect pour la politique.

Êtes-vous encore optimiste d’obtenir une majorité ?

Je vise toujours le maximum. Je suis fier de mes 103 candidats. D’ailleurs, il y en a certains que Projet Montréal aurait bien aimé avoir.

Mme Plante vous a demandé lors d’un débat si vous siégerez comme chef de l’opposition en cas de défaite. Le ferez-vous ?

Je ne travaille pas pour être numéro 2. Je suis là pour gagner avec ma belle équipe. Je ne vais pas commencer à tergiverser sur un scénario. Le seul scénario, c’est de gagner et on va gagner. Je suis confiant. Mais en démocratie, il faut un chef gagnant et un chef de l’opposition. Moi, je suis un chef gagnant et Mme Plante fera une excellente chef de l’opposition. Elle va prendre de l’expérience, c’est correct.

Vous avez aussi réussi à prendre dans votre équipe l’ex-chef de Projet Montréal, Richard Bergeron. Est-ce que vous seriez prêt à prendre Mme Plante dans votre équipe également ?

Si elle veut venir travailler avec moi, je n’ai pas de problème avec ça. Notre équipe est la vraie coalition. Nous avons toutes les tendances : des progressistes, des conservateurs, des libéraux, des anciens du Parti vert.

Vous avez eu deux débats avec votre adversaire, mais elle en aurait souhaité davantage. Pourquoi pas vous ?

Je réponds à toutes les questions qui me sont posées. On n’a jamais eu autant de nouvelles municipales. On m’a même appelé l’omnimaire, alors je ne prends personne par surprise. Les gens me connaissent. On a fait un débat en français, un autre en anglais, c’est suffisant.

Il y a eu les billets de la Formule E, l’affaire du chèque de 25 000 $ [M. Coderre avait nié se souvenir s’il avait déclaré ce don comme la loi l’y obligeait] et puis un long article de Radio-Canada sur le manque de transparence de votre administration. Est-ce que cette perception d’opacité a nui à votre campagne ?

Non. Les gens constatent que l’intégrité est de retour et que l’on est revenu de loin. On s’est donné des balises pour protéger les fonds publics. On a investi beaucoup en s’assurant qu’on ne retombe pas dans les vieilles pratiques.

De quel dossier de votre mandat êtes-vous le plus fier ?

Il faut se rappeler que c’est la première fois depuis un bon moment que vous avez un maire qui n’est pas sous enquête ou qui a dû démissionner. Notre mandat, c’était de ramener l’intégrité. Alors, on a créé le poste d’inspecteur général, une première au Canada. Il fallait créer une cassure pour protéger les intérêts des Montréalais. Maintenant, on a un processus bien établi pour éviter les tentatives de collusion. On a fait en quatre ans ce qu’on aurait pu faire en 15.

Vous avez beaucoup fait la promotion du retour du baseball professionnel durant votre premier mandat. Est-ce que c’est envisageable de voir une équipe s’installer à Montréal durant un éventuel second mandat ?

Si vous voulez espérer le retour des Expos, ça ne se fera pas avec Projet Montréal. Il y a une réalité de connaissance du sport, de connaissance du milieu. En tant que maire, on est une bougie d’allumage, un ambassadeur. Je pense que le « momentum » va continuer avec nous. On a vu un engouement avec la venue des Blue Jays, le baseball majeur prend très au sérieux Montréal, des investisseurs sont prêts à embarquer. Si ça se fait dans le prochain mandat, on sera prêt. Mais il faut une certaine patience parce qu’on est à la merci de l’agenda de la ligue.

Et investir des fonds publics dans un stade de baseball, est-ce que c’est votre projet ?

Il doit y avoir des investissements, mais on ne peut pas lancer des chiffres en l’air. Cela dit, on est en train de regarder les options de financement. La différence avec le hockey, c’est qu’on peut attirer l’équipe, la faire jouer au Stade olympique, puis bâtir un stade de baseball.

En ce qui concerne la congestion routière, on a le sentiment qu’on ne voit pas la lumière au bout du tunnel à Montréal. Ça va changer quand ?

On investit massivement présentement. Il y a 105 grues à Montréal qui représentent des investissements de 25 milliards $. Dans les trois prochaines années, les ponts Champlain et Turcot vont se terminer. On a une stratégie d’investissement sur 10 ans et il y a déjà 2-3 ans de faits. Donc, il va y avoir des changements visibles, comme le boulevard Bonaventure. Ça va être magnifique. L’important, c’est d’avoir de bonnes mesures de mitigation, de bons transports collectifs, des incitatifs.

Mais dans combien de temps est-ce qu’on en verra la fin ?

On a une stratégie sur 10 ans. Mais dès mon premier mandat, on a réglé les problèmes sur 40 % des rues de NDG. L’idée, c’est de travailler pour que les gens voient en direct les réalisations. Je comprends la frustration des gens, je la vis moi-même. Mais ça prend des sacrifices. Les cônes orange, ce n’est pas grave si ça bloque un endroit où il y a quelque chose qui change.

En transport collectif, votre adversaire a un projet ambitieux, pourquoi pas vous ?

La ligne bleue, ça va être fait au plus tard en 2025. Le REM [réseau électrique métropolitain], ça va être fait. Le SRB [service rapide par bus] aussi, ça va être fait. Depuis quatre ans, on s’est concentré sur quelques projets en partenariat avec Québec. Quand j’entends parler de la ligne rose, je me demande comment ils vont faire. On me dit qu’ils veulent le financer avec la Banque des infrastructures, mais ça prend un partenaire privé. Alors, à qui Projet Montréal va s’adresser ?

Quel est votre message pour les derniers indécis ?

Regardez où on était il y a quatre ans. Montréal vit une époque formidable sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Montréal est une ville d’excellence sur le plan universitaire aussi. On a ramené de la stabilité, de la fierté et de l’intégrité. Alors, quand ça va bien, est-ce qu’on doit prendre une chance ? On a besoin de gens d’expérience, c’est complexe. Il faut pouvoir assumer le statut de métropole. On n’a pas le goût de «plateauiser» Montréal non plus. Vous avez le choix. Vous avez une équipe exceptionnelle et vous avez une équipe Ferrandez-Plante. Il n’y a pas de chance à prendre de repartir à zéro.

Qui est-il?

- Denis Coderre a 54 ans

- Il détient un baccalauréat en science politique et une maîtrise en administration des affaires.

- Sa première campagne remonte à 1988 durant laquelle il est défait alors qu’il briguait le poste de député fédéral de Joliette.

- Après deux autres échecs, il est devenu député de Bourassa, poste qu’il a occupé jusqu’à sa démission en 2013 pour devenir candidat à la mairie de Montréal.

- Au sein de gouvernements libéraux, il a notamment été secrétaire d’État au Sport amateur, puis ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

- Comme maire de Montréal, il s’est opposé aux boîtes postales communautaires, à Uber, à la Loi sur la neutralité religieuse, au projet d’oléoduc Énergie-Est et au péage sur le pont Champlain.

- Grand amateur de baseball, il dit regarder tous les films sur ce sport.

Ses principales promesses

- Création d’un programme de subvention pour l’accès à la propriété pour les familles

- Création d’un registre des logements insalubres

- Agrandissement du Palais des congrès

- Augmentation du nombre de patinoires extérieures

- Création d’une taxe sur les boissons sucrées

- Projet pilote pour l’ouverture des bars jusqu’à 6 h du matin

- Création de ruelles blanches et vertes

- Quatre fins de semaine par an d’accès gratuit aux transports collectifs

- Nommer Harout Chitilian comme président du comité exécutif et deux femmes comme vice-présidentes, ainsi que Russell Copeman comme vice-maire.