Dernier blitz pour les trois candidats à la mairie de Québec

Tournée éclair des arrondissements, travail de terrain et bain de foule: les trois principaux candidats à la mairie de Québec ont entamé, samedi, la dernière ligne droite de la campagne électorale.

Régis Labeaume et ses 20 candidats sillonnent ce samedi les six arrondissements de la Ville, à bord d’un autobus aux couleurs d’Équipe Labeaume (ÉL), pour convaincre les électeurs de voter pour «un conseil municipal sensé, moderne, stable et fort», selon l’expression du maire sortant.

Ce dernier a profité de cette dernière journée de campagne pour faire des promesses ciblées. Ainsi, 1 million$ sera ainsi investi pour la réfection des trottoirs dans la Cité-Limoilou. Les piscines extérieures de Charlesbourg seront remises à niveau.

Équipe Labeaume promet également de réaménager la zone pour adolescents du parc-école de la Ribambelle (Beauport), de développer l’interconnexion des réseaux récréatifs (La Haute-Saint-Charles), de construire une nouvelle piscine extérieure dans Vanier (Des Rivières) et de développer une nouvelle signature visuelle pour l’avenue Maguire (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge).

Les deux autres candidats

De son côté, Anne Guérette faisait «du travail de terrain» samedi midi sur l’avenue Cartier, dans le district de Cap-aux-Diamants où son colistier Jean Rousseau se présente. La chef de Démocratie Québec (DQ) a lancé un appel solennel aux électeurs pour qu’ils participent massivement au vote de dimanche.

«On est chanceux de vivre dans une société où on a la possibilité de voter pour nos élus, a-t-elle rappelé. Plus la participation sera forte, plus ce sera représentatif. On sent un intérêt grandissant pour la politique municipale et c’est bien.»

Mme Guérette a lancé une pointe à M. Labeaume. «Nous, on ne fait pas de show-business en gros autocar. On est sur le terrain avec les citoyens. Il y a l’argent et la puissance (d’un côté) et le désir authentique de servir les citoyens (de l’autre)», a-t-elle glissé.

De son côté, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, doit participer à un bain de foule à Beauport, à 14h. Il devrait y lancer un appel aux citoyens à participer massivement au scrutin de dimanche.