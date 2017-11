Des Québécois veulent vendre leur île privée

Une famille québécoise a mis en vente l’île privée qu’elle possède dans la baie de Fundy, à deux pas de l’île de Grand Manan, qui est reconnue comme une destination touristique époustouflante.

On demande 850 000 $ pour se départir de ce petit coin de paradis disposant de plusieurs plages et zones boisées, qui avait déjà été affiché au prix de 1,2 million $ il y a deux ans, puis de 920 000 $ le printemps dernier.

Située près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et l’État du Maine, aux États-Unis, l’île d’un peu plus de 100 hectares est équipée de deux maisons séparées comptant au total huit chambres et quatre salles de bain. L’électricité y est disponible et les taxes, en 2014, n’y étaient que de 3400 $ par année.

«Les deux maisons distinctes ont bien servi les propriétaires actuels, une famille qui en a profité comme d’un morceau de son histoire familiale et qui espère maintenant le transmettre à un autre propriétaire chanceux qui pourra aussi y créer ses propres souvenirs», écrit le courtier immobilier Dan Webster, du groupe Fundy Bay Real Estate, dans la fiche d’inscription de la propriété.

«La chance d'acheter une île dans cette région est rare et la taille et la diversité de l'île de Cheney sont stupéfiantes, du front de mer aux affleurements rocheux, en passant par les zones densément boisées, c'est vraiment comme posséder son propre coin de paradis», ajoute-t-il.