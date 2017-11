Des sachets de thé dangereux pour la santé

Le ministère fédéral de la Santé met en garde les Canadiens contre un produit qui présenterait un danger pour la santé en raison de la présence non autorisée d’un médicament.

Dans un communiqué, Santé Canada explique que le produit «E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea» contient un médicament d’ordonnance qui pourrait présenter de graves risques pour la santé, notamment de fausse couche et d’anomalies congénitales.

«Les analyses de laboratoire réalisées par le Ministère ont révélé que le thé contient une quantité infime de mycophénolate, un médicament d'ordonnance. Le produit a été importé par deux entreprises (Hunsing Enterprise Ltd. et Aidus International), qui l'ont distribué à d'autres détaillants et distributeurs, notamment à des cliniques offrant des services de médecine traditionnelle chinoise», a indiqué Santé Canada.

Le mycophénolate est utilisé après les transplantations de rein, de cœur et de foie pour aider à prévenir le rejet d'organe. Ce médicament est également associé à des effets secondaires graves.

Les personnes ayant en leur possession ce produit sont invitées à ne plus l’utiliser et à consulter un professionnel de la santé.

Santé Canada rappelle l’importance de bien lire les étiquettes des produits avant les acheter afin de s’assurer que le ministère en a autorisé la vente: «L'étiquette des produits de santé homologués porte un code d'identification de médicament (DIN), un code de produit naturel (NPN) ou un code de remède homéopathique (DIN-HM), de huit chiffres.»