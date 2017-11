La ministre Catherine McKenna veut qu'on cesse de la qualifier de «Barbie du climat»

Les messages d’appui abondent sur les médias sociaux à l’endroit de la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine McKenna, qui a confronté vendredi un journaliste du site internet Rebel l’ayant traitée de «Barbie du climat».

L’événement s’est produit pendant la période de questions qui clôturait la conférence des ministres canadiens de l’Environnement à Vancouver, en Colombie-Britannique. Lorsque Christopher Wilson, chef de bureau du site Rebel dans cette province a posé une question à Mme McKenna, cette dernière l’a immédiatement interpellé.

«Alors, c’est vous qui êtes du média Rebel et qui m’appelez la "Barbie du climat". Je souhaite que vous cessiez d’utiliser ce mot-clé», a-t-elle dit.

M. Wilson s’est défendu d’avoir utilisé ce surnom pour désigner la ministre, ce qui est faux. Le reporter avait effectivement eu recours à ce qualificatif sur Twitter le 10 mai dernier.

Mme McKenna a insisté, demandant au journaliste de s’engager à ce que Rebel n’utilise plus ce surnom pour le moins réducteur. «La raison pour laquelle je vous demande de ne plus faire cela est que j’ai deux filles, a dit la ministre. Il y a beaucoup de filles qui veulent aller en politique et ce que vous faites est complètement inacceptable.»

La vidéo de la conférence captée par CBC a été partagée des milliers de fois sur Facebook. Sur Twitter, la ministre a pris le temps de remercier ceux et celles qui lui ont démontré leur soutien.

«Nous devons nous tenir et dénoncer ensemble le sexiste, la misogynie et le harcèlement, a écrit Mme McKenna, qui a fait l’objet d’attaques répétées du média conservateur Rebel ces derniers mois.

L’ancien ministre de l’Agriculture Gerry Ritz, qui officiait sous Stephen Harper, avait à son tour repris le qualificatif. Il s’en est par la suite excusé sur les médias sociaux.

Samedi matin, sur Twitter, Catherine McKenna a publié une image du film «Wonder Woman» qu’elle dit avoir finalement regardé vendredi soir. Elle a accompagné sa publication de phrases tirées du film: «Vous êtes plus forts(es) que vous ne le croyez. Vous avez de plus grands pouvoirs que vous ne l’imaginez. Des mots qui donnent à réfléchir.»