La Monnaie royale canadienne célèbre le centenaire de la LNH

La Monnaie royale canadienne a dévoilé, vendredi à Edmonton en Alberta, une pièce de collection en argent célébrant le centenaire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir couronner une année d'anniversaires historiques au hockey avec une splendide pièce en argent qui rend hommage à la Ligue nationale de hockey à l'occasion de son 100e anniversaire», a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne.

Cette pièce rectangulaire de 25 $ en argent a un tirage limité à 6000 exemplaires et se vend au prix de 139,95 $.

Elle a été conçue par l'artiste canadien Julius Csotonyi.

Le motif au revers de la pièce souligne les 100 ans de la LNH avec une scène qui évoque l’enthousiasme qui entoure une partie de hockey. On y voit plusieurs joueurs qui s'élancent vers l'enclave du gardien. À gauche, celui qui a tiré au but tient son bâton dans les airs, tandis que la rondelle entre dans le filet et que le gardien déjoué s'effondre sur la glace.

Sont également gravés au revers les dates commémoratives «1917 - 2017» ainsi que la valeur nominale de la pièce (25 $) et les logos français et anglais du centenaire de la LNH.