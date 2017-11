Les 40 films de la fin de l'année

Les mois de novembre et décembre riment autant avec début de la course aux Oscars et aux Golden Globes qu’avec temps des Fêtes. Afin d’attirer les cinéphiles dans les salles obscures en ces jours froids (et, peut-être, enneigés), les studios sortent leurs gros canons. Et attention, ce ne sont pas les choix qui manquent!

«L’étoile de Noël»

Sortie: 17 novembre

De Timothy Reckart

Avec les voix, en version originale, d’Oprah Winfrey, Mariah Carey et Christopher Plummer

Dans ce film d’animation, un âne prénommé Bo, une brebis, une tourterelle, trois chameaux et plusieurs autres animaux deviennent les héros, bien malgré eux, du premier Noël.

«La ligue des justiciers»

Sortie: 17 novembre

De Zack Snyder

Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et Jason Momoa

Ils sont tous là: Batman, Aquaman, Flash, Cyborg, Wonder Woman et Superman. Car l’heure est grave: Steppenwolf et ses armées de Parademons menacent la planète.

Buzz: des scènes supplémentaires ont été tournées cet été par le scénariste Joss Whedon après le suicide de la fille de Zack Snyder.

«Y’est où le paradis»

Sortie: 17 novembre

De Denis Langlois

Avec Maxime Dumontier et Marine Johnson

À la mort de leur mère, deux jeunes atteints de déficience intellectuelle partent à la recherche d’une contrée imaginaire.

Buzz: le film a été présenté en première mondiale au Miami International Film Festival (MIFF).

«Merveilleux»

Sortie: 17 novembre

De Stephen Chbosky

Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay et Owen Wilson

Un garçon atteint d’une malformation du visage inspire ceux qui le côtoient.

«Roman J. Israel, Esq.»

Sortie: 22 novembre

De Dan Gilroy

Avec Denzel Washington, Colin Farrell et Shelley Hennig

Un avocat idéaliste se retrouve dans une firme qui le poussera à l’action.

«Coco»

Sortie: 22 novembre

De Lee Unkrich et Adrian Molina

Avec les voix, en version originale, de Gael García Bernal, Anthony Gonzalez et Benjamin Bratt

Un jeune musicien découvre l’histoire de sa famille dans le royaume des morts.

Buzz: le film d’animation est précédé du court-métrage «L’aventure givrée d’Olaf», mettant en vedette le bonhomme de neige de «La reine des neiges».

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Sortie: 22 novembre

De Martin McDonagh

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson et Sam Rockwell

Une mère dont la fille a été assassinée se retrouve dans une querelle avec le shérif et son assistant.

Buzz: le long métrage a remporté le prix du public au Festival de San Sebastian.

«Junior majeur»

Sortie: 23 novembre

D’Éric Tessier

Avec Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel-Michaud

Les Pee-Wee ont bien grandi! Janeau Trudel doit maintenant faire face à d’imposants défis s’il veut s’imposer sur la glace.

«Last Flag Flying»

Sortie: 24 novembre

De Richard Linklater

Avec Steve Carell, Bryan Cranston et Laurence Fishburne

Trois vétérans de la guerre du Vietnam se retrouvent pour les funérailles du fils de l’un d’entre eux, tué en Irak.

Buzz: il s’agit de la suite de «La dernière corvée» (1973) avec Jack Nicholson.

«Lady Bird»

Sortie: 24 novembre

De Greta Gerwing

Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf et Tracy Letts

Les aventures d’une jeune femme pendant un an en Californie.

Buzz: le long métrage a reçu une ovation debout à Toronto, lors du TIFF.

«L’homme qui inventa Noël»

Sortie: 24 novembre

De Bharat Nalluri

Avec Dan Stevens, Christopher Plummer et Jonathan Pryce

Un regard romancé sur la manière dont Charles Dickens a inventé les personnages d’«Un conte de Noël».

Aussi en novembre

Le 17: «La crise RH» de Nicolas Silhol avec Céline Sallette et Lambert Wilson

Le 17: «Le fidèle» de Michaël R. Roskam avec Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos

Le 24: «L’amant double» de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier et Jacqueline Bisset

«Rock'n Roll»

Sortie: 1er décembre

De Guillaume Canet

Avec Guillaume Canet et Marion Cotillard

Un acteur dans la quarantaine se remet en question, passant au crible son mariage et sa vie de famille.

«Tadoussac»

Sortie: 1er décembre

De Martin Laroche

Avec Isabelle Blais, Camille Mongeau et Juliette Gosselin

Une adolescente tout juste majeure s’enfuit de chez elle et part pour Tadoussac.

Buzz: Camille Mongeau a reçu le prix Bayard de la meilleure comédienne pour son interprétation lors du Festival international du film francophone de Namur (FIFF).

«Noël et compagnie»

Sortie: 6 décembre

D’Alain Chabat

Avec Alain Chabat, Audrey Tautou et Bruno Sanches

Quand tous les lutins du père Noël tombent malades, ça va mal au pôle Nord! L’homme à la barbe blanche devra donc user de tous les moyens possibles pour remettre ses infatigables travailleurs sur pied.

«Ta peau si lisse»

Sortie: 8 décembre

De Denis Côté

Avec la participation de Jean-François Bouchard, Cédric Doyon et Benoit Lapierre

Dans ce documentaire, le réalisateur de «Vic + Flo ont vu un ours» examine le monde du culturisme.

Buzz: le documentaire a été présenté au Locarno Festival et au TIFF.

«The Shape of Water»

Sortie: 8 décembre

De Guillermo del Toro

Avec Sally Hawkins, Michael Shannon et Octavia Spencer

En pleine guerre froide, l’employée d’un laboratoire secret découvre et noue une relation avec une étrange créature marine.

Buzz: le film a remporté le Lion d’or à Venise.

«The Disaster Artist»

Sortie: 8 décembre

De James Franco

Avec James Franco, Dave Franco et Seth Rogen

La relation entre Greg Sestero et Tommy Wiseau, les deux acteurs de «The Room», film culte sorti en 2003.

Buzz: le long métrage a obtenu la Coquille d’or, récompense suprême du Festival international du film de Saint-Sébastien.

«Parvana, une enfance en Afghanistan»

Sortie: 8 décembre

De Nora Twomey

Avec les voix, en version originale, de Saara Chaudry, Laara Sadiq et Shaista Latif

Adaptation du roman jeunesse éponyme de Deborah Ellis, l’histoire suit une fillette afghane obligée de se déguiser en garçon afin de nourrir sa famille.

Buzz: cette coproduction – Téléfilm Canada et la boîte d’Angelina Jolie figurent parmi les producteurs – a remporté le prix du public lors du Animation Is Film Festival.

«L’heure la plus sombre»

Sortie: 15 décembre

De Joe Wright

Avec Gary Oldman, Ben Mendelsohn et Kristin Scott Thomas

Dès son arrivée au pouvoir, Winston Churchill se voit confronté à l’avancée des armées d’Adolf Hitler.

Buzz: Gary Oldman pourrait bien décrocher une nomination aux Oscars pour son interprétation du premier ministre britannique.

«Ferdinand»

Sortie: 15 décembre

De Carlos Saldanha

Avec les voix, en version originale, de John Cena, Kate McKinnon et Gina Rodriguez

Taureau bien peu enclin à se battre dans une arène contre des matadors, Ferdinand devra choisir son destin dans cette production animée.

«Star Wars: les derniers Jedi»

Sortie: 15 décembre

De Rian Johnson

Avec Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley et John Boyega

Se déroulant immédiatement après les événements vus dans «Le réveil de la force», ce huitième opus de la saga «Star Wars» lève le voile sur des secrets jusqu’à présent bien gardés.

«Le sens de la fête»

Sortie 15 décembre

D’Eric Toledano et Olivier Nakache

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche et Suzanne Clément

Les tribulations drolatiques d’un organisateur de mariage lors de la préparation de l’union d’un couple.

«Wonder Wheel»

Sortie: 15 décembre

De Woody Allen

Avec Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake et Kate Winslet

La vie d’un opérateur de grande roue et de sa femme dans le Coney Island des années 1950.

Buzz: le film a été projeté en clôture du New York Film Festival.

«Jumanji: bienvenue dans la jungle»

Sortie: 20 décembre

De Jake Kasdan

Avec Dwayne Johnson, Jack Black et Kevin Hart

Le jeu de société est devenu un jeu vidéo et quatre adolescents s’y retrouvent prisonniers.

«Le trip à trois»

Sortie: 20 décembre

De Nicolas Monette

Avec Martin Matte, Mélissa Désormeaux-Poulin et Bénédicte Décary

Une femme rangée décide de pimenter sa vie sexuelle, mais qu’arrivera-t-il à son conjoint?

Buzz: on n’avait pas vu Martin Matte au cinéma depuis... 10 ans!

«The Post»

Sortie: 22 décembre

De Steven Spielberg

Avec Tom Hanks, Meryl Streep et Alison Brie

Les démêlés de la direction du «Washington Post» avec quatre présidents américains avant la publication des papiers du Pentagone sur la guerre du Vietnam.

«Petit format»

Sortie: 22 décembre

D’Alexander Payne

Avec Matt Damon, Kristen Wiig et Christoph Waltz

Les scientifiques ayant mis au point une façon de rapetisser les gens afin de lutter contre la surpopulation mondiale, un couple américain décide d’avoir recours à cette procédure.

«Le maître de la scène»

Sortie: 25 décembre

De Michael Gracey

Avec Hugh Jackman, Zac Efron et Michelle Williams

Cette comédie musicale retrace la vie de P. T. Barnum, créateur du cirque Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

«Le jeu de Molly»

Sortie: en décembre 2017

D’Aaron Sorkin

Avec Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner

La vie de Molly Bloom, joueuse professionnelle de poker, qui organise des tournois illégaux pour des personnalités.

«All the Money in the World»

Sortie: en décembre 2017

De Ridley Scott

Avec Michelle Williams, Kevin Spacey et Mark Wahlberg

L’histoire véridique de l’enlèvement de John Paul Getty III et les hésitations du patriarche de la famille à payer la rançon.

Aussi en décembre

Le 1er: «Jeune femme» de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch et Grégoire Monsaingeon

Le 8: «Un profil pour deux» de Stéphane Robelin avec Pierre Richard, Yaniss Lespert et Fanny Valette

Le 22: «Les enfants de la chance» de Malik Chibane avec Matteo Perez et Philippe Torreton

Le 22: «Aurore» de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui et Thibault de Montalembert

Le 22 décembre: «Figures paternelles» de Lawrence Sher avec Owen Wilson et Christopher Walken

Le 22: «Au revoir de là-haut» d’Albert Dupontel avec Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel et Laurent Lafitte

Le 22: «La note parfaite 3» de Trish Sie avec Anna Kendrick, Hailee Steinfeld et Elizabeth Banks