Les employés de Sears courtisés par les grands détaillants

Les grands détaillants, comme Brick, Tigre Géant, Reitmans et Metro font des pieds et des mains actuellement pour tenter de recruter des employés de Sears.

Au Québec, tout près de 3000 travailleurs seront affectés par la fermeture des magasins Sears, alors que 12 000 personnes seront touchées au pays.

Chez le détaillant de meubles Brick, qui appartient à Meubles Leon, on dit avoir plus de 30 postes disponibles dans ses magasins et ses entrepôts au Québec pour les employés (anciens et actuels) de Sears.

« Nous avons des opportunités dans nos magasins pour les travailleurs de Sears qui ont perdu leurs emplois ou qui veulent relancer leur carrière », a indiqué au Journal le directeur financier de Brick, Moe Assaf.

Les clients aussi

Brick a aussi décidé de courtiser les clients de Sears qui ont acheté des appareils électroménagers dont les garanties prolongées ne seront plus effectives.

Brick offre 100 $ à chaque client de Sears qui fera dorénavant affaire avec son service payant de garanties prolongées. Si la garantie du fabricant d’un an n’est pas expirée, Brick se chargera gratuitement de faire le suivi.

Sur Facebook, le détaillant Tigre Géant invite les employés de Sears à venir déposer leur candidature en ligne. Des postes d’associés, de superviseurs et de directeurs de magasins sont disponibles, tout comme des emplois à son bureau des achats situé à Laval.

Le détaillant de vêtements Reitmans a tenu mercredi dernier une rencontre d’information sans rendez-vous à son entrepôt de Montréal pour les travailleurs de Sears. Plusieurs postes sont à combler.

Du côté de Metro, un franchisé de la région de Québec (Supermarché Ferland) garantit une entrevue à tous les employés touchés par la fermeture des magasins Sears.

« Nos magasins sont toujours à la recherche de bons employés pour combler les postes vacants. Tant mieux si cette démarche porte fruit », a fait valoir la porte-parole de Metro, Geneviève Grégoire.