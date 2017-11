Plusieurs rivières sous surveillance

Les fortes pluies des derniers jours dans la région de Québec ont fait déborder des rivières et forcé des évacuations préventives.

La situation pourrait s'aggraver dimanche alors que d'autres précipitations sont attendues et que les sols sont gorgés d'eau.

Environnement Canada a émis une alerte de pluie abondante pour les journées de dimanche et lundi.

Les régions les plus touchées, en plus de celle de Québec, seront l'Outaouais, Lanaudière, la Haute-Mauricie, Charlevoix et la Beauce.

De forts vents devraient accompagner les précipitations.

À Québec, les rivières Montmorency, Jaune et Hibou ont débordé hier.