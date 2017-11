Rudy Caya victime d’un AVC

Le chanteur du groupe Vilain Pingouin, Rudy Caya, a subi un AVC, selon les informations qui ont circulé samedi sur Facebook. C'est le fils de l’artiste qui a confirmé la nouvelle.

«Salut à tous, c’est pour vous informer que le spectacle que mon père devait donner ce soir au Café Campus avec Vilain Pingouin est annulé, mon père est présentement à l’hôpital pour des raisons reliées à un AVC. Il est dans état stable et on attend des nouvelles au cours de la journée. On vous tient au courant, merci!», a écrit Jamie Dorval Caya sur le réseau social.

Les gars de Vilain Pingouin, groupe qui s’est reformé il y a quelques années après un long hiatus, font de la musique ensemble depuis 1986.

Le chanteur Jean-François Dubé, leader de la formation Noir Silence, a partagé un mot de prompt rétablissement sur Facebook à l'endroit de Rudy Caya après avoir appris que ce dernier avait été victime d’un AVC. «Mes pensées se portent vers mon chum Rudy Caya. Prends le temps de te relever mon ami. T'es un trooper...», a-t-il écrit.