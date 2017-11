«Stranger Things»: 5 secrets de tournage

La deuxième saison de «Stranger Things» est offerte sur Netflix depuis le 27 octobre. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de se plonger dans l’aventure.

1. Les intrigues de cette seconde saison de la série fantastique sont si secrètes que les familles des jeunes vedettes n’avaient pas le droit de lire le scénario. «Mon frère me demande toujours de lui envoyer les textes, raconte Gaten Matazarro, l’interprète de Dustin. J’ai dû lui répondre que les conditions étaient beaucoup plus strictes cette saison-ci. Nous ne voulions pas que des copies parviennent à des hackers.»

2. Comme on l’a vue dans la bande-annonce, un nouveau monstre sèmera la terreur au sein de la petite communauté de Hawkins. Et ce sera le pauvre Will Byers (Noah Schnapp), qui a ouvert le portail entre les deux mondes la saison dernière, qui en fera la découverte. Tout ça le soir de l’Halloween... bien entendu!

3. Cette saison, onze (Millie Bobby Brown) réussira à s’évader du monde à l’envers, dans lequel elle se trouve. Sa mère et elle seront réunies, mais l’adolescente ne sera pas hors de danger pour autant...

4. En raison de la popularité imprévue de Barb (Shannon Purser), qui perd la vie au cours de la première saison, Nancy Wheeler, incarnée par Natalia Dyer, cherchera à obtenir des réponses quant aux circonstances de la mort de son amie. «Elle est en quête de justice, d’une certaine façon. Il y a des questions qui sont restées sans réponse, et elle croit qu’il faut aller au bout de tout ça», explique Natalia.

5. Certains aspects de «Stranger Things» ne sont pas sans rappeler le film «Les Goonies», paru en 1985. Eh bien, sachez que Sean Astin, qui a participé au long métrage à l’époque, se joindra à la distribution de la série. Il incarne en effet le nouveau copain de Joyce (Winona Ryder). Un heureux clin d’œil qui devrait faire sourire les nostalgiques!