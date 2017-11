Un homme âgé souffrant d'Alzheimer est porté disparu

La police demande l’aide du public afin de localiser un homme de 79 ans atteint de la maladie d’Alzheimer dont sa famille est sans nouvelles depuis samedi après-midi.

L’homme en question, Yvon Vaillancourt, a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30 à son domicile situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Ses proches s'inquiètent pour sa santé et sa sécurité, a mentionné le Service de police de la Ville de Montréal, samedi soir.

M. Vaillancourt a la peau blanche, il mesure 1,70 m (5'7'') et pèse 65 kg (145 lb). Il a les yeux bleus et les cheveux gris. Il s’exprime en français. «Il souffre d'Alzheimer et n'a pas la capacité de s'orienter», a précisé le SPVM.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon, une chemise, un veston et des souliers lacés.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.