Une nuit bien remplie pour un horloger de Québec

C'est ce week-end que l'on revient à l'heure normale de l'Est. Plusieurs seront heureux d'apprendre que nous allons gagner une heure de sommeil. Pour l'horloger André Viger, c’est tout le contraire. Il passera une bonne partie de la nuit éveillé.

Horloger depuis maintenant 58 ans, son métier est sa plus grande passion. «Il n'y a rien de plus intéressant que de réparer des montres et des horloges», a-t-il expliqué.

Chaque semaine, tous les mardis, il fait le tour de ses horloges mécaniques. Horloger à l'Assemblée nationale depuis 35 ans, ça lui prend un peu plus de deux heures pour remonter 23 horloges.

«Pour moi, c'est un honneur, deux heures par semaine à me promener dans le parlement avec mes cartes magnétiques pour ouvrir certaines portes et je rencontre des gens super intéressants», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

Et dans sa tournée, M. Viger doit monter 80 marches pour remonter deux pesées de la mythique horloge de l'Assemblée nationale, qui a maintenant 136 ans.

«Quand je l'ai vue pour la première fois, je pensais que j'étais en Angleterre. Elle est tellement de qualité qu'après 136 ans elle n'a pas d'usure.»

Dans la nuit de samedi à dimanche, André Viger aura une mission des plus importantes: reculer l'heure pour une dizaine d'édifices de la ville de Québec.

«Le changement d'heure, je le fais la nuit du samedi, je pars de chez nous à [23] h 30 et je rentre vers les 4 h. C'est le seul moment de l'année où je peux rentrer à cette heure-là et que me femme ne me pose pas de questions», a-t-il dit le sourire aux lèvres.

Âgé de 75 ans, André Viger n'a pas de relève et ne prend jamais plus de sept jours de congé. Il a l'intention d'exercer son métier pour plusieurs années encore.