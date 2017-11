Une impressionnante vitrine pour la musique

L’impact d’une émission comme «La Voix Junior» sur le milieu de la musique est impressionnant. Les chansons chantées par les candidats se retrouvent presque systématiquement dans le top 20 des ventes de chansons, et c’est encore plus important pour les artistes invités.

Avec une moyenne de cotes d’écoute de 1,7 million de téléspectateurs, chaque dimanche, il est évident que les chansons interprétées par les candidats trouvent un écho auprès du public. Dernièrement, la reprise de «Il faudra leur dire» de Francis Cabrel, lors des premiers duels, a permis à la chanson de se retrouver la semaine suivante dans le top 20 des ventes iTunes, même chose pour «Elle est d’ailleurs» de Pierre Bachelet, chantée par Clara Lévesque à la dernière ronde des auditions à l’aveugle. «Chaque fois qu’une émission comme «La Voix» ou «La Voix Junior» touche au répertoire d’un artiste, la cote de celui-ci remonte, a expliqué Paul Dupont-Hébert, producteur de disque. Ça a quelque chose de magique, car on dirait que le public, qui regarde ces émissions, est composé d’acheteurs compulsifs de musique et de billets de spectacle. Ce sont deux millions d’amateurs de chansons françaises. Il faut aussi dire que Stéphane Laporte a un réel talent. Il sait ce que les gens ont oublié, et il va chercher des chansons au fond du sac pour les remettre en lumière.»

Mais «La Voix Junior» peut aussi avoir un effet sur des chansons plus contemporaines. Lorsque Janibel a chanté «J’en ai plein mon cass» d’Émile Bilodeau aux auditions à l’aveugle, le jeune auteur-compositeur-interprète n’avait pas encore gagné le Félix de la découverte 2017. «J’étais content que ma chanson, qui a été comme une véritable carte de visite, se retrouve chantée par une candidate, a-t-il raconté. C’est un bon signe pour ma carrière, ça fait plaisir à voir et à entendre. J’ai d’ailleurs partagé sa prestation sur mes réseaux sociaux, principalement dans le but de la féliciter. Je trouve très inspirant que des jeunes soient en contact avec mon travail.»

Des choix judicieux

L’équipe de production de «La Voix» et «La Voix Junior» est consciente de l’impact qu’un passage sur son plateau peut avoir pour un artiste. «Les chansons sont d’abord choisies en fonction des candidats, contrairement à ce qui peut se faire ailleurs, dans les autres éditions de «The Voice», où c’est la production qui choisit les titres, a expliqué Esther Teman, productrice au contenu de «La Voix». Nous, on part de la liste de chansons fournie par les candidats. On essaie de les faire briller avec leur personnalité. Ensuite, on essaie d’équilibrer autant les classiques que les chansons contemporaines, que ce soit très populaire ou plus marginal. Ça nous permet de faire découvrir de nouvelles chansons ou de revisiter des classiques.»

L’impact de l’émission sur les ventes de musique (disque et spectacles) est toutefois particulier au Québec. «On a une visibilité et une place qui n’est pas la même ailleurs dans le monde. On a une grosse part de marché au Québec.»

Selon Anne Vivien, vice-présidente exécutive, développement et musique chez Québecor, «La Voix» est une vitrine énorme pour la musique, mais il n’y a pas de recette dans ce milieu. L’émission est surtout un accélérateur pour la carrière d’un artiste.»

Pourcentage d’augmentation des ventes de disques après un passage à «La Voix»

Melissa Etheridge : + 5400 %

Mika : + 1323 %

Ceelo Green : + 845%

Safia Nolin : + 700%