Valérie Plante habituée aux surprises

Lorsqu’elle s’est lancée dans la course à la mairie de la métropole, la chef de Projet Montréal était presque une inconnue. Cela n’a pas empêché la nouvelle venue de rattraper Denis Coderre dans les sondages tout près du fil d’arrivée, et de promettre d’ambitieux projets en transport. Pas étonnant que la première décision que compte prendre Valérie Plante, si elle est élue, soit de commander 300 autobus hybrides.

À LIRE ÉGALEMENT

Valérie Plante dénonce l'«opacité» du maire Coderre

Retour sur la campagne municipale montréalaise

Comment vous sentez-vous après plusieurs semaines à faire campagne tous les jours ?

Ça va bien. En réalité, ça fait plutôt un an que je suis en campagne parce qu’il y a eu la course à la chefferie l’an dernier. Donc je suis rodée. Mais pour moi, c’est assez naturel d’aller sur le terrain à la rencontre des gens.

Au début de l’été, 40% des Montréalais ne vous connaissaient pas. Pensez-vous avoir réglé ce déficit d’image ?

Pas complètement, mais on a fait des avancées colossales. La campagne de publicité «L’homme de la situation» a beaucoup fait parler. Il y a aussi eu les débats. J’aurais souhaité en avoir davantage, mais c’était clair que pour mon adversaire, c’était défavorable. Je suis habituée à ne pas être attendue. En 2013, j’ai gagné contre Louise Harel. L’an dernier, à la course à la chefferie, tout le monde donnait mon adversaire [Guillaume Lavoie] gagnant. Et encore cette fois-ci, j’ai commencé si loin que M. Coderre n’a pas pris cette course au sérieux jusqu’à tout récemment.

Vous êtes en politique active depuis quatre ans. Pensez-vous avoir l’expérience suffisante pour diriger Montréal ?

On reprochait aussi à Justin Trudeau son manque d’expérience. Et finalement, M. Trudeau a été élu et il gère un budget nettement supérieur à celui de Montréal. Moi, je suis prête pour ce rôle. Je me vois comme un chef d’orchestre, je sais m’entourer de personnes de différents horizons et qui parfois ne pensent pas comme moi.

Avec M. Coderre, on a un maire omniprésent. Comment pensez-vous pouvoir remplir cette place ?

Je n’ai pas l’intention de devenir Denis Coderre. Ma force, c’est d’être connectée au terrain. Pas simplement de passer serrer des mains, mais bien de prendre le temps de discuter avec les Montréalais quand j’emmène mes enfants à l’école, quand je fais mes courses, quand je prends mon vélo ou le métro. Pour moi, un chef qui sort ses idées de son chapeau, ça ne marche pas.

Si vous gagnez dimanche, quelle sera votre première décision ?

Je passerai une commande pour 300 autobus hybrides. Je veux être la mairesse de la mobilité. Selon moi, ça passe par tous les moyens de transport, mais je ne peux pas promettre la ligne rose pour demain matin. En revanche, je peux commander des autobus et rétablir un équilibre après les coupes qu’a subies la STM.

Que répondez-vous à ceux qui disent que vos promesses sont impossibles à financer sans fortement augmenter les taxes ?

Nos mesures sont chiffrées et il est possible de les mettre en œuvre sans augmenter les taxes au-delà de l’inflation. Une grande partie des montants que l’on veut aller chercher vient d’enveloppes disponibles à Québec et à Ottawa. Et puis, nous savons qu’il y a des économies à faire sur des investissements qui ne sont pas prioritaires.

Quelles sont ces économies ?

Il y a tout d’abord le 375e. Près de 400 millions $ ont été mis dedans et certaines dépenses doivent se poursuivre. Nous voulons réaffecter certaines de ces sommes. Même chose pour la Formule E, dont les Montréalais sont très insatisfaits. Nous comptons aller chercher 10 millions $ en ramenant cet événement sur l’île Sainte-Hélène. Et puis, il y a des dépenses comme le demi-million [440 000 $] en rédaction de discours, alors qu’il y a des personnes pour le faire à l’interne. Même chose pour les chauffeurs, M. Coderre en a trois, ce n’est pas rien.

Comment allez-vous vous y prendre pour aller chercher tant d’argent à Québec et Ottawa ?

Il y a une enveloppe de 10 milliards $ à Ottawa dédiée aux projets en transports collectifs, c’est maintenant qu’il faut les proposer. Moi, j’irai au front pour les transports collectifs. Que ce soit pour le tarif social, la ligne rose [métro] ou la gratuité pour les personnes âgées, ce sera ma bataille.

Que promettez-vous aux Montréalais qui n’ont pas le choix de prendre leur auto ?

On partage le même réseau, donc je ne mets pas les utilisateurs de transports en commun en opposition avec les automobilistes. Jamais je ne blâmerai une personne qui prend son auto parce qu’elle n’a pas d’autre option. Quand on est dans l’est de Montréal-Nord, ça prend au moins 1 h 30 en transport collectif pour aller dans le centre, c’est trop long. Mon mandat sera de donner des options aux automobilistes.

Mais que fait-on pour les chantiers routiers ?

Le problème, c’est le manque de coordination. Les gens comprennent qu’il faut refaire les infrastructures, mais ils ne sont pas contents quand leur rue est cernée par les chantiers. On veut donc mettre en place une brigade anticongestion parce qu’il y a des problèmes évitables avec une intervention rapide. Ça permettrait de mettre un terme aux chantiers fantômes, qui bloquent des voies de circulation alors que personne n’y travaille. Il y a aussi les camions de livraison qui se stationnent sur la rue et créent des bouchons. On veut travailler avec les commerçants pour modifier les horaires de livraison, par exemple.

Vous êtes opposée au règlement anti-pitbull. Prévoyez-vous une autre forme de législation ?

Il nous faut un règlement de gestion animalière cohérent pour assurer la sécurité des citoyens. Mais on ne veut pas cibler une sorte de chien, en l’occurrence les pitbulls. Déjà, parce qu’on a du mal à définir ce qu’est un pitbull. Nous voulons nous baser sur le modèle de Calgary qui met la responsabilité non pas sur l’animal, mais sur le propriétaire. En général, un chien qui mord, c’est un chien maltraité. Quand un chien mord, il faut que le propriétaire soit fiché. Dans le cas de Christiane Vadnais [tuée par une attaque de pitbull en 2016], le propriétaire n’aurait jamais dû avoir ce type de chien chez lui.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas plus affichée aux côtés de Luc Ferrandez durant la campagne ?

L’équipe du Plateau a été réélue en 2013 avec une forte majorité. Or, ma stratégie consiste à aller là où je veux faire des gains. Je ne tiens pas le Plateau pour acquis, mais si je regarde le taux de satisfaction là-bas, je me dis que je dois aller ailleurs pour gagner des votes.

Si M. Coderre gagne et vous propose de vous rallier à lui après les élections, seriez-vous prête à accepter ?

Impossible. Mon style de leadership est trop différent de celui de Denis Coderre. Je ne pourrai jamais me rallier à un parti qui ne respecte pas les opinions de tous. C’est rare que je dise «jamais», mais là, c’est vrai.

Pour finir, quel message lancez-vous aux derniers indécis ?

La transition après [les maires Michael] Applebaum et [Gérald] Tremblay, c’est fini. On a eu cette transition avec Denis Coderre. Maintenant, on a besoin d’une mairie avec une vision et ça, c’est moi.

Qui est-elle?

- Valérie Plante a 43 ans.

- Elle est mère de deux garçons âgés de 11 et 14 ans.

- Elle est mariée à Pierre-Antoine Harvey, un économiste de gauche de la Centrale des syndicats du Québec et de l’IRIS.-

- Elle parle français, anglais et espagnol.

- Elle sait jouer du violon.

- Elle est née à Rouyn-Noranda.

- Elle s’est installée à Montréal à 19 ans pour ses études.

- Elle détient un baccalauréat en anthropologie, une maîtrise en muséologie et un certificat en intervention multiethnique

- Elle a travaillé pendant huit ans pour la Fondation Fille d’Action, un organisme qui vient en aide aux filles et jeunes femmes marginalisée dans tout le Canada.

- En 2013, elle est devenue conseillère municipale dans Ville-Marie en battant à la surprise générale la chef de Vision Montréal Louise Harel.

- En décembre 2016, elle a pris la tête de Projet Montréal encore une fois de façon inattendue en devançant Guillaume Lavoie.

Ses principales promesses

- Construction dès 2021 d’une ligne rose du métro reliant le centre-ville à Montréal-Nord, au coût de 6 milliards $.

- Achat de 300 autobus hybrides dès son élection.

- Accès gratuit aux transports collectifs aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes de plus de 65 ans.

- Rabais de 40 % pour l’accès aux transports des personnes à faible revenu.

- Imposition de 20 % de logements sociaux et 20 % de logements abordables dans chaque projet immobilier.

- Transfert de la course de Formule E sur l’île Sainte-Hélène.

- Référendum sur l’utilisation de fonds publics pour financer la construction d’un stade de baseball.

- Réaménagement du règlement anti-pitbull qui ne ciblerait plus une sorte de chien, mais ficherait les propriétaires de chiens agressifs.

- Nomination de Benoit Dorais, maire sortant du Sud-Ouest, comme président du comité exécutif.