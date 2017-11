Beaucoup d'engouement pour le Grand salon de la motoneige et du quad

Les quelques flocons reçus dimanche matin à Québec ont donné le ton à la dernière journée du Grand salon de la motoneige et du quad présenté au Centre de Foires.

«Dans le domaine c’est le plus gros événement cette année, même le plus gros événement depuis l’existence des salons. L’engouement est énorme, on est déjà établis sur l’équivalent de 3 terrains de football», explique un des organisateurs, Yves Watier.

Et c'est palpable, l'excitation en vue de la nouvelle saison de motoneige est à son comble.

«C’est ma passion, c’est certain que j’ai hâte», s’exprime un des amateurs présents à l’événement.

Le Québec est la capitale mondiale de la motoneige. On y compte plus de 400 000 amateurs.

«Il y a une nouvelle tendance chez les jeunes. Ils aiment faire du hors-piste ce qui amène une nouvelle clientèle. La motoneige est en croissance en ce moment», explique Francis Larivière, de Polaris.

L'an dernier, la saison a d'ailleurs été excellente. Le secret: de la neige tôt en hiver! Les organisateurs ont annoncé dimanche matin le retour du Grand salon de la motoneige et du quad l’an prochain pour une troisième édition.