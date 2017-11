Ce que vous devez savoir sur les élections municipales à Montréal

C’est aujourd’hui que les Montréalais doivent se prononcer sur leurs prochains maires et conseillers, tant pour la ville centre et que pour les arrondissements. On vous présente quelques informations en vrac sur ce scrutin.

● À Montréal, un poste de maire, 18 postes de maires d’arrondissement, 46 postes de conseillers municipaux et 38 postes de conseillers d’arrondissement sont en jeu

● Pour obtenir une majorité au conseil municipal, une équipe doit obtenir 33 sièges sur les 65 disponibles (maire, maires d’arrondissement et conseillers municipaux)

● Au déclenchement des élections, Denis Coderre avait une majorité de 36 sièges sur 65

● En 2013, Denis Coderre avait récolté 32,15 % des votes, Mélanie Joly 26,47 % et Richard Bergeron 25,52 %

● Adversaire de Denis Coderre pour le poste de maire en 2013, Richard Bergeron a officiellement joint l’Équipe Coderre en novembre 2016

● Le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, affronte six autres candidats dont Valérie Plante (Projet Montréal), Bernard Gurberg (indépendant), Fabrice Ntompa Ilunga (indépendant), Tyler Lemco (indépendant), Philippe Tessier (indépendant) et Gilbert Thibodeau (indépendant)

● Denis Coderre est maire de Montréal depuis 2013. Il a été député fédéral de Bourassa de 1997 à 2013 et ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en 2002 et 2003.

● Valérie Plante a fait carrière dans plusieurs organismes communautaires. Elle est conseillère municipale dans Sainte-Marie depuis 2013 et cheffe de Projet Montréal depuis décembre 2016

● Si un candidat à la mairie de Montréal n’est pas élu, il peut prendre la place de son colistier au conseil municipal et ainsi participer aux débats

● La colistière de Denis Coderre est Chantal Rossi, qui se présente comme conseillère de ville dans Ovide-Clermont (arr. Montréal-Nord)

● Sophie Mauzerolle, candidate comme conseillère de ville dans Sainte-Marie (arr. Ville-Marie), est la colistière de Valérie Plante