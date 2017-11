Un camionneur derrière les barreaux aux États-Unis

Un camionneur québécois accusé aux États-Unis de s’être enfui après avoir happé mortellement un piéton s’en sort avec une année à purger dans une prison américaine.

En juin dernier, un piéton de 28 ans avait été happé par l’arrière alors qu’il marchait en bordure d’une route à Lancaster, dans l’État de New York. Lorsque le corps de la victime a été retrouvé, le conducteur fautif avait déjà fui les lieux.

Sébastien Lavertu s’est fait passer les menottes aux poignets quelques jours plus tard, alors qu’il tentait de traverser les douanes du Canada aux États-Unis. Les autorités américaines recherchaient déjà depuis une semaine son camion, qui avait été identifié après le visionnement de caméras de surveillance près du lieu de l’impact.

Il avait ensuite été accusé de délit de fuite mortel, mais aussi de falsification de preuve. Les policiers soupçonnaient l’homme de 32 ans, de Danville en Estrie, d’avoir volontairement nettoyé les traces de l’impact sur son camion en brûlant des cheveux de la victime retrouvés sur la grille avant de son poids lourd.

Lavertu a finalement vu les accusations les plus graves être retirées la semaine dernière. Il a plaidé coupable pour avoir quitté les lieux d’un accident, rapportent des médias locaux.

«Tempête parfaite»

Après la collision, il ne se serait en effet pas aperçu qu’il venait de happer un individu, a expliqué en cour son avocat, Joseph J. Marusak.

Après l’impact, Lavertu serait sorti de son camion, aurait inspecté autour du véhicule, sans toutefois se rendre à l’arrière. Il n’aurait rien aperçu d’anormal. Souhaitant qu’il s’agisse d’un chevreuil, il aurait ensuite repris la route vers le Canada.

L’avocat de la défense a précisé que le drame est en fait la «tempête parfaite» d’une succession d’événements tragiques. Ce soir-là, Sébastien Lavertu conduisait depuis plusieurs heures, du Canada à Baltimore. Il n’avait pas consommé de drogue ni d’alcool. Mais il aurait «brièvement somnolé» peu avant l’impact.

De plus, la victime marchait au milieu du chemin, le soir, portant des vêtements sombres, a décrit l’avocat au juge. Le magistrat a malgré tout conclu que l’accusé a pris «de mauvaises décisions», considérant qu’il ne s’est pas arrêté à la suite d’un accident et que les policiers ont mis une semaine à le retrouver.

Hâte de revenir

Il l’a condamné à un an de détention. Depuis, la famille de l’accusé est soulagée que le processus judiciaire soit terminé et que la vérité ait enfin été entendue.

«Je suis contente, mais je m’attendais à ce qu’il puisse sortir maintenant de prison», lance sa mère jointe par téléphone, Diane Lavertu.

Selon elle, son fils, qui est détenu depuis son arrestation en juin dernier, espérait ne pas avoir à rester plus longtemps derrière les barreaux. «Il a des journées plus down, surtout depuis qu’il a appris qu’il devait rester là. Mais il va bien. Il a hâte de revenir à la maison et de recommencer à travailler», a ajouté sa mère.

Devant le tribunal, Sébastien Lavertu a indiqué que s’il avait le pouvoir de retourner en arrière, «il changerait volontiers de place [avec la victime]».

Lavertu ne pourra plus conduire de véhicule à moteur dans l’État de New York.