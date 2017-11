Valérie Plante : «375 ans après Jeanne-Mance, Montréal a sa première mairesse»

La chef de Projet Montréal Valérie Plante est devenue la première femme élue à la tête de Montréal grâce à une victoire surprise devant le maire sortant Denis Coderre, dimanche.

Voyez son discours de victoire dans la vidéo au haut de l’article.

Fierté et stupéfaction

«Ce soir, nous avons écrit une nouvelle page d’histoire pour Montréal : 375 ans après Jeanne-Mance, Montréal a enfin sa première mairesse», a dit Valérie Plante dans un discours ponctué de rire devant ses partisans.

Elle a souligné qu’elle avait été habituée au rôle de négligée, puisqu’elle n’était pas favorite lorsqu’elle est devenue conseillère municipale en battant Louise Harel il y a quatre ans, lors de la course à la chefferie de son parti et finalement lors de la campagne électorale contre Denis Coderre qui avait une forte avance dans les sondages il y a à peine six mois.

Elle a réitéré sa promesse d’accroitre la mobilité et rendre les rues plus sécuritaires pour les jeunes, les ainés et les cyclistes.

«Il y a un changement de ton qui s’impose, un changement de priorités aussi», a-t-elle mentionné.

«La croissance du parc automobile est deux fois plus importante que celle de la population. On ne peut pas construire deux fois plus de routes, mais on peut construire deux fois plus de stations de métro », a-t-elle dit en éclatant de rire devant des partisans très enthousiastes qui scandaient «Valérie, Valérie».

Des mains tendues

Valérie Plante a tenté de rassurer le milieu des affaires en disant qu’elle serait leur partenaire. Même chose du côté des employés de la Ville, en soulignant que «l’expertise interne constitue un rempart contre la corruption et la collusion».

En entrevue à TVA Nouvelles, elle a ensuite mentionné que ses premières actions se feraient sentir en transport en commun.

«On met des autobus sur la route, il en manque! Depuis le début c’est ça, pour le reste on va aller jaser à Ottawa et à Québec», a dit la nouvelle mairesse qui avait promis de mettre en service 300 autobus hybrides supplémentaires si elle était élue.

Elle a aussi souhaité s'adresser aux différentes communautés montréalaises.

«Les communautés anglophones, francophones et allophones ont plus en commun que ce qu'on veut nous faire croire», a-t-elle déclaré.