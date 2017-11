Fusillade dans une église: «Mon coeur est brisé»

La tragédie survenue dans une petite église du Texas a bouleversé toute la petite communauté de Sutherland Springs.

Écoutez ci-dessus des extraits de l'entrevue d'Alfred Gamez Jr à CNN

Rappelons que dimanche, un homme a ouvert le feu dans une église du Texas, tuant «environ» 25 personnes en plein service religieux.

À lire aussi: Une fusillade fait au moins 25 morts dans une église du Texas

«Mon coeur est brisé. On ne pense jamais que ça pourrait arriver, et ça arrive», a dit à CNN Alfred Gamez Jr, un des commissaires du comté de Wilson, où est survenu le terrible événement. «Peu importe où vous vous trouvez. Nous sommes dans une petite communauté, tranquille, et regardez ce qui peut arriver. C’est triste. Ça a brisé mon cœur.»

Le commissaire a toujours de la difficulté à comprendre pourquoi cet affreux geste a été posé à Sutherland Springs.

«C’est une belle petite communauté, très tranquille, avec une petite église, témoigne M. Gamez Jr. On ne s’attendrait jamais à quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qui a poussé cet homme à ouvrir le feu sur les gens à l’intérieur.»