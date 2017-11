Il lance un appel au meurtrier de son frère

Convaincu que son frère, porté disparu depuis un an, a été assassiné, Robert Choquette supplie le meurtrier de révéler où se trouve la dépouille.

«Le lendemain de sa disparition, il y a quelque chose en moi qui s’est éteint, qui me disait qu’il avait été tué. La seule chose qu’on veut, c’est de retrouver le corps de Jacques», souffle Robert Choquette, la voix étranglée par les sanglots.

Dans la soirée du 3 novembre 2016, Jacques Choquette a quitté son domicile pour rencontrer quelqu’un. Il n’a jamais été revu. Son véhicule a été retrouvé incendié dans le 6e Rang de Saint-Valérien-de-Milton, à une vingtaine de kilomètres de là. Aucune trace de son corps.

Depuis un an, ses proches nagent dans l’incompréhension, ignorant qui aurait pu s’en prendre à l’homme âgé de 51 ans au moment des faits, père de deux enfants. Ils ignorent le motif de sa disparition nébuleuse.

«À ma connaissance, Jacques n’avait aucun problème, aucun ennemi. Il était apprécié par tout le monde. Il n’avait pas de difficultés financières. Deux jours avant, il avait déposé à la Ville les plans pour la nouvelle maison qu’il allait se faire construire», affirme son frère.

«C’est très difficile. Ça fait un an qu’on se lève le matin et qu’on pense à ça. On passe notre journée avec ça en tête. On se lève au beau milieu de la nuit à cause de notre peine. Ça ronge tout le monde», laisse-t-il tomber.

Les policiers lui auraient assuré que son frère, entrepreneur et président de la compagnie de béton B-Crete, n’entretenait pas de lien avec des groupes criminels.

«On dirait que la voiture incendiée sert juste à donner l’impression que c’est la mafia ou les motards qui s’en sont pris à lui», lance-t-il, réfléchissant tout haut.

Boîte vocale

Robert Choquette espère que le meurtrier lira ces lignes et qu’il se décidera à dévoiler où se trouve le corps de son frère.

Il a même mis en place une boîte vocale spéciale où la personne pourrait laisser un message, en composant le 450 915-9320.

«S’il ne veut pas faire affaire avec la police, il n’a qu’à appeler à partir d’un téléphone public, changer sa voix, je ne sais pas. Attraper le meurtrier, on s’en fout, c’est secondaire. On veut juste une réponse. On veut vivre notre deuil après tout ce temps à attendre», s’écrie-t-il, ému.

À ses yeux, il est évident qu’au moins deux personnes ont agi dans cette histoire. «Pour aller brûler la voiture, ils devaient bien être deux. Le tueur n’est pas revenu à pied», ironise-t-il.

Enquête ouverte

À la Sûreté du Québec, on confirme que l’enquête est ouverte, mais on ne peut en dire plus, pour «ne pas nuire à l’enquête». Aucune hypothèse sur ce qui aurait pu arriver n’est privilégiée par les enquêteurs.

«On s’efforce toujours d’élucider cette disparition. On invite les personnes qui pensent détenir des informations à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264. Un simple détail peut changer la donne», indique Aurélie Guindon, porte-parole du corps de police provincial.