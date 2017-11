Quelle est la question de l’urne à Montréal?

Plusieurs enjeux se sont retrouvés au cœur la campagne électorale à Montréal, mais de façon générale, les électeurs devront répondre à une grande question lorsqu’ils feront une croix sur leur bulletin, affirme l’analyste Jean-Marc Léger.

Selon lui, les Montréalais votent aujourd’hui principalement en fonction de cette question: Valérie Plante peut-elle diriger Montréal et son budget de 5,2 milliards de dollars?

«Les partis politiques, pendant les 30 jours de la campagne et plus, essaient d’imposer ce qu’on appelle la "question de l’urne", souligne M. Léger. Au début de la campagne, c’était un couronnement à l’égard de Denis Coderre. On se demandait s’il mérite notre appui ou pas.»

La montée dans les sondages de la chef de Projet Montréal a toutefois fait évoluer le débat.

«Si 100 % des gens avaient voté aujourd’hui, Valérie Plante aurait probablement eu l’avance, ajoute Jean-Marc Léger. Mais quand on a un taux de vote de 40 % à 45 %, là ça peut être différent. C’est pour ça qu’on dit que ça peut être serré.»