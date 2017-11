Les élections municipales en chiffres

Les Québécois sont appelés aux urnes, dimanche, afin de choisir leurs prochains maires et conseillers. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce grand jour de scrutin.

● Les élections municipales 2017 ont lieu simultanément dans 1100 municipalités du Québec; elles sont déclenchées tous les quatre ans

● Dans chaque municipalité, on élit un maire et au moins six conseillers

● 12 924 personnes ont soumis leur candidature pour un poste

● On compte 4046 femmes et 8878 hommes candidats pour un poste électif

● En 2017, 528 maires et 3854 conseillers ont été élus par acclamation

● À la fin de la période des mises en candidature, 79 postes sont demeurés vacants; de nouvelles élections devront avoir lieu pour pourvoir ces postes.

● Lors des dernières élections municipales, en 2013, le taux de participation a atteint 47 %, soit 2 % de plus qu’en 2009

● Des élections importantes : les municipalités administrent plus de 15 milliards $ annuellement et gèrent près de 60 % des infrastructures publiques

● Au Québec, on compte 721 municipalités de moins de 2000 habitants (7 % de la population) et 10 villes de plus de 100 000 habitants (47,7 % de la population)

● Près du tiers des candidats à un poste de maire ou de conseiller ont entre 55 et 64 ans; l’âge moyen des candidats est de 54 ans

● Aux élections de 2013, 190 mairesses ont été élues, soit 17,3 % des postes disponibles

● C’est en Abitibi-Témiscamingue qu’on trouve la plus grande proportion de candidates (40,2 %) et dans le Centre-du-Québec où la représentation féminine est la plus faible (26,2 %)