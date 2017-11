Les patients de l’Hôtel-Dieu se rendent au nouveau CHUM

L’opération de déménagement des patients de l’Hôtel-Dieu de Montréal vers le nouveau Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a commencé dimanche matin.

L’urgence de l’Hôtel-Dieu a fermé ses portes dimanche à 5 h. Deux heures plus tard, le transfert des patients, de 65 à 75, s’est amorcé grâce à quinze ambulances d’Urgences-santé et sept véhicules de Medicar.

L’opération de déménagement, qui nécessite une importante coordination et logistique, devrait prendre quelques heures. Des centaines de membres du personnel, médecins, paramédicaux et bénévoles sont mobilisés pour l’occasion.

Secteur à éviter

Les véhicules transportant les patients doivent emprunter le boulevard René Lévesque et Est et la rue Saint-Denis. Pour ne pas ralentir l’opération, le CHUM demande aux automobilistes d’éviter le secteur, autant que possible.

Le troisième et dernier transfert de patients vers le nouveau super-hôpital est prévu le 26 novembre. Il concernera cette fois l’Hôpital Notre-Dame de la rue Sherbrooke Est.

Une page d’histoire se tourne

L’Hôtel-Dieu de Montréal, qui est le deuxième plus vieil hôpital fondé en Nouvelle-France, a été inauguré le 8 octobre 1645 par Jeanne Mance.

L’Hôtel-Dieu continuera d’abriter des bureaux et des cliniques externes du CHUM, notamment la cardiologie, l’endocrinologie, la physiatrie et l’Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida (UHRESS), le temps que la deuxième phase de construction du nouveau CHUM soit complétée au coin Saint-Denis et René-Lévesque Est.