L’importance du droit de vote inculqué aux enfants

Plusieurs familles de Montréal ont pu faire une sortie instructive avec leurs enfants pour leur inculquer l’importance du droit de vote grâce au projet-pilote d’Élection Montréal.

«J’ai beaucoup aimé pouvoir voter. J’ai trouvé ça original comme idée et, d’habitude, c’est seulement les parents qui peuvent le faire. Maintenant, j’ai hâte de voter pour de vrai quand je serai assez vieille», a lancé Anne-Rubie, 9 ans, accompagnée de sa mère et de ses deux petites sœurs, en sortant du bureau de vote de l’école Au Pied de la Montagne, dans le Plateau-Mont-Royal.

«Moi, j’avais déjà réfléchi à quoi j’allais voter avant de venir ici. On en avait parlé à la maison», a affirmé Flavie, 8 ans, pointant fièrement l’autocollant rouge «électeur en herbe» remis après le vote.

Anne-Louise Demers trouvait très important de pouvoir inculquer à ses trois filles l’importance de faire valoir leur droit d’électeur.

Importance à Montréal

«Je leur ai dis que c’était la moitié des gens qui ne votaient pas et elles ont tout de suite voulu le faire. Je trouve ça bien, ça leur montre comment prendre de bonnes habitudes en tant que citoyen», a estimé la mère de famille.

S’ils n’ont pas dû se prononcer sur les candidats à la mairie, les jeunes ont été appelés à répondre à la question «À Montréal, qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? » avec le projet-pilote d’Élection Montréal du «Petit bureau de vote» tiré du Programme Électeurs en herbe du Directeur général des élections du Québec.

Les choix qui ont été offerts sont les suivants : a) Les arénas, les centres sportifs et les piscines; b) Les autobus, le métro et le train; c) Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles; d) Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts.

Sortie familiale

Julie Bélanger et Simon Poirier seraient allés voter séparément si le projet-pilote n’avait pas eu lieu aujourd’hui.

«Ça fait une sortie familiale parce que, sinon, on serait aller voter un à la fois à cause des enfants. Ce qui est bien, c’est que ça permet aux enfants de voir comment ça se déroule, de démystifier le vote», a raconté M. Poirier.

Son garçon de 5 ans, Léon, avait beaucoup de questions pour savoir comment on s’y prenait.

«Je croyais que c’était un vote à main levée, mais j’aime beaucoup mieux que ce soit un vote secret», a-t-il dit candidement.

Questionné à savoir pour quelle option il avait voté, il a répondu qu’il préférait «garder ça pour lui», comme ses parents lui avaient appris.

«Donner l’intérêt à la politique, on remarque que ça se cultive tôt. C’est une excellente idée et on voit que ça donne le goût aux enfants de recommencer», croit de son côté Mme Bélanger.

Les résultats du vote et le total de participation seront annoncés lundi sur le site d’Élection Montréal.