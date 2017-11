Quatre élections partielles annoncées au fédéral

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la tenue de quatre élections partielles qui se tiendront le 11 décembre, notamment pour trouver un successeur à Judy Foote.

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement avait annoncé sa démission l'été dernier «pour des raisons personnelles et familiales», après s'être retirée de la vie politique au printemps.

Trois candidats libéraux, soit Churence Rogers, Larry Guinchard et Dale Foote, ont déjà annoncé leur intention de succéder à Mme Foote dans la circonscription de Bonivasta-Burin-Trinity, à Terre-Neuve-et-Labrador, en briguant l'investiture libérale.

Des élections ont également été annoncées dans les circonscriptions de Battlefords-Lloydminster, en Saskatchewan; de Scarborough-Agincourt en Ontario et de South Surrey-White Rock, en Colombie-Britannique.

Dans Scarborough-Agincourt, le scrutin permettra de trouver un successeur à Arnold Chan. Le député libéral est décédé en septembre des suites d'un cancer. Sa conjointe, Jean Yip, a annoncé qu'elle a l'intention de briguer l'investiture libérale.

Les deux autres élections partielles ont pour but de combler les départs de la députée conservatrice Dianne Watts, qui est candidate dans la course à la chefferie du parti libéral de la Colombie-Britannique, et du député conservateur Gerry Ritz, qui a annoncé sa démission en août.