Sans électricité depuis 6 mois

Une famille de Lanaudière doit vivre dans une roulotte en attendant que sa nouvelle maison soit branchée à l’électricité. Six mois se sont écoulés depuis la demande de branchement en mai dernier.

Éric Michaud est exaspéré d’attendre que Bell vienne planter deux poteaux pour qu’Hydro-Québec puisse le brancher.

«Je n’attends que ça pour intégrer ma maison. Il commence à faire froid dans la roulotte, et on a une petite fille de 6 ans. Ça devient inquiétant», a-t-il dit.

Selon M. Michaud, les travaux sont simples. Il faut que Bell plante deux poteaux pour qu’Hydro-Québec puisse allonger la ligne électrique de 88 mètres. Il attend depuis mai.

Il ne comprend pas pourquoi ce n’est pas encore fait. Il dit appeler Bell constamment pour voir où en est le dossier. «Chaque fois, ils me disent: “Ça va être fait dans trois semaines.” Je les crois et j’attends. Trois semaines plus tard, quand je rappelle, on m’annonce qu’il manque un papier où qu’on attend encore après quelque chose. Je ne sais plus si je peux me fier à ce qu’ils me disent», a-t-il dit.

Deux maisons

La maison de la famille Michaud est située dans un quartier résidentiel datant de plusieurs années.

La Ville de Saint-Lin a prolongé la rue Philippe-Chartrand pour y permettre la construction de deux nouvelles maisons, dont celle des Michaud, qui est la seule sans électricité. Saint-Lin n’aurait cependant pas prévu de servitude pour installer des poteaux.

Éric Michaud a donc dû négocier avec ses voisins pour installer les poteaux.

Selon M. Michaud, après qu’une première voisine eut refusé que les poteaux soient plantés sur son terrain, Bell a suggéré un plan d’implantation qui ferait passer les fils au-dessus d’une coulée municipale et par-dessus la rue, pour rejoindre la maison de la famille Michaud. «J’ai fait faire l’arpentage à mes frais, selon la demande de Bell. Puis ensuite, on a appris qu’Hydro refusait le plan parce que le transformateur était trop loin. Selon moi, Bell aurait dû vérifier ça avant de me demander de faire l’arpentage.»

Une entente

Un accord a finalement été conclu avec les voisins, début octobre, lesquels ont accepté de céder une servitude à Bell. «On nous a dit que tout était beau et qu’on serait branchés dans trois semaines. Mais ce n’est toujours pas fait. Aucun émondeur n’est venu et je ne vois aucun poteau à l’horizon», se plaint M. Michaud.

«On a froid. Il me semble que notre maison aurait dû être branchée depuis longtemps», dit Éric Michaud, découragé.

Bell Canada n’avait pas rappelé «Le Journal de Montréal», hier.