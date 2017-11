Une maladie animale menace la population humaine

Inquiets qu’une rare maladie infectieuse touchant les animaux se répande dans la population humaine, des représentants de la santé publique de la Nouvelle-Écosse ont alerté leurs pairs des milieux hospitalier et vétérinaire.

La leptospirose est une infection bactérienne qui affecte le foie et les reins et qui est normalement plus fréquente dans les pays tropicaux. Les personnes qui en sont affectées présentent plusieurs symptômes tels la fièvre, des maux de tête, des vomissements et de la diarrhée. Dans sa forme la plus grave, cette maladie peut causer la jaunisse, une insuffisance rénale, une méningite et même la mort.

La leptospirose est une maladie zoonotique, c’est-à-dire qu’elle est transmissible de l’animal à l’être humain. Les animaux sauvages et domestiques, tels les rongeurs, les chiens, les vaches, les cochons et les chevaux peuvent en être porteurs.

Inquiet de l’augmentation importante des cas d’infection chez les animaux de la province, le département de la santé de la Nouvelle-Écosse a alerté les vétérinaires et les médecins, les informant des symptômes de la maladie et des façons d’éviter l’infection.

«Les mesures d’hygiène de base diminueront significativement les risques», a indiqué le Dr Robert Strang, chef médical du département de la santé de la province, en entrevue à CTV News Atlantique.

À la Metro Animal Emergency Clinic de Dartmouth, dans la région de Halifax, 18 cas possibles de leptospirose ont été répertoriés dans les deux dernières semaines seulement. Les chiens infectés ont été isolés pour subir leurs traitements. Aucun cas d’infection chez l’humain n’a été rapporté jusqu’à présent en Nouvelle-Écosse.