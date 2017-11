«Après le coup de tonnerre d'hier, tu as peur de perdre ton comté»

Un vent de changement balaie le Québec au lendemain des élections municipales qui consacrent plusieurs femmes au poste de mairesse, dont Valérie Plante à l’hôtel de ville de Montréal.

L’émission «La Joute» est également touchée par ce renouveau alors que l’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, se joint à l’équipe de la populaire tribune d’actualité politique, aux côtés de Luc Lavoie et de Bernard Drainville.

Après avoir mordu la poussière en prédisant la victoire de Denis Coderre, la nouvelle jouteuse compte bien faire amende honorable en abordant les différents sujets qui ne manqueront pas d’alimenter le débat politique dans les prochaines semaines.

Bernard Drainville a pris sa défense, en rappelant qu’à «La Joute», «on accepte de se mouiller, quitte à se tromper.» «Il y a plein de courage à cette émission, et là, il y en a encore plus avec l’arrivée de Caroline», a-t-il lancé en guise de message de bienvenue.

Des élus qui craignent pour leur poste?

Philippe Couillard voit-il venir le 1er octobre 2018 avec une certaine angoisse? Les prochaines élections provinciales se tiendront en effet dans moins de 11 mois. Ses craintes seraient d’autant plus justifiées que dans de nombreuses villes, les électeurs ont envoyé un message fort de contestation à l’égard de leurs élus municipaux en optant pour de nouveaux visages.

Bernard Drainville croit que nombre d’élus à l’Assemblée nationale, tant chez les libéraux et les péquistes en particulier, craignent pour leur poste. «Veux, veux pas, tu es un député, ton parti est à 20% [dans les intentions de vote] et tu as peur de perdre ton comté, quand arrive un coup de tonnerre comme c’est arrivé hier à Montréal, tu te dis hum!...»

L’animateur Paul Larocque souligne d’ailleurs que ce qui mène le monde politique, c’est «l’appât du gain et la peur de perdre», enchaînant avec les tensions internes «assez vives» au sein du caucus libéral, qui tiendront leur congrès à la fin du mois.

De nouveau interrogé ce matin en mêlée de presse sur les déclarations de son ministre Pierre Moreau, que certains ont interprétées comme une contestation de l’autorité du chef du PLQ, Philippe Couillard a esquivé les questions en insistant pour dire qu’il souhaitait se présenter à la prochaine élection et «peut-être même une autre après, on verra...»

Le sourire de M. Couillard laisse perplexe le jouteur Luc Lavoie. «Ses paroles sur Moreau, permettez-moi d’en douter. Je pense qu’il n’était pas très content. Défier le chef comme ça, sur la place publique... ça passe pas!»

Derrière la CAQ dans les récents sondages, le Parti libéral est loin dans le vote francophone et les régions, relève Luc Lavoie. «Il risque de perdre si les choses demeurent comme maintenant, il pourrait perdre 15-20 comtés. Ça installe la panique. Et là, c’est des gens qui sont moins solidaires les uns des autres.»

Peut-on alors s’attendre à un coup d’éclat de la part d’un militant ou d’un membre de l’équipe libérale à l’occasion du congrès du 24 novembre prochain à Québec? Luc Lavoie en doute, compte tenu de l’historique du parti. «Les libéraux sont maîtres historiquement dans l’art d’utiliser ces congrès-là pour faire sortir un message. Je ne m’attends pas à voir ce que l’on voit au congrès du Parti québécois où quelqu’un peut se lever dans la salle et surprendre tout le monde et créer un chaos», prédit-il.

Pour la nouvelle jouteuse, la sortie du ministre des Ressources naturelles, la semaine dernière lors du vote sur une motion du PQ au Salon bleu, est peut-être un signal envoyé aux troupes libérales. «Quand Pierre Moreau décide de s’abstenir, n’est pas justement un signal qu’il envoie aux militants: "faites donc quelque chose au congrès"», se questionne Caroline St-Hilaire.

Une très bonne question, opine Bernard Drainville: «Il y en a des libéraux qui ont interprété ça comme ça, parce qu’ils me l’ont dit, je peux vous le dire...»

Voyez un extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo en haut de ce texte